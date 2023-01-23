«Барыс» потерпел поражение и снова опустился на дно турнирной таблицы
ХК «Барыс» потерпел гостевое поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
ХК «Барыс» потерпел гостевое поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 23 января, подопечные Андрея Скабелки в Магнитогорске встречались с «Металлургом», одним из лидеров Восточной конференции, и уступили в овертайме со счетом 1:2.
Уже на восьмой минуте Джереми Бракко вывел «Барыс» вперед, причем одним из авторов голевой передачи стал вратарь команды Юлиус Гудачек, который ассистировал в связке с Адилем Бекетаевым.
Во втором периоде, едва команды вернулись на лед после перерыва, всего через 25 секунд хозяева сравняли, отличился Андрей Чибисов.
Основное время матча завершилось ничьей — 1:1. А в овертайме победный гол забил форвард «Металлурга» Денис Зернов.
Этим матчем «Барыс» завершил очередную гостевую серию. Следующий матч команда проведет в Астане 25 января против череповецкой «Северстали».
Напомним, что еще перед этим матчем «Барыс» потерял место в плей-офф, а теперь занимает десятое место из 11 команд Восточной конференции.