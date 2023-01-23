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23 января, источник: Vesti.kz

«Барыс» потерпел поражение и снова опустился на дно турнирной таблицы

ХК «Барыс» потерпел гостевое поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Металлург
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Источник: ХК "Барыс"

Сегодня, 23 января, подопечные Андрея Скабелки в Магнитогорске встречались с «Металлургом», одним из лидеров Восточной конференции, и уступили в овертайме со счетом 1:2.

Уже на восьмой минуте Джереми Бракко вывел «Барыс» вперед, причем одним из авторов голевой передачи стал вратарь команды Юлиус Гудачек, который ассистировал в связке с Адилем Бекетаевым.

Во втором периоде, едва команды вернулись на лед после перерыва, всего через 25 секунд хозяева сравняли, отличился Андрей Чибисов.

Основное время матча завершилось ничьей — 1:1. А в овертайме победный гол забил форвард «Металлурга» Денис Зернов.

Этим матчем «Барыс» завершил очередную гостевую серию. Следующий матч команда проведет в Астане 25 января против череповецкой «Северстали».

Напомним, что еще перед этим матчем «Барыс» потерял место в плей-офф, а теперь занимает десятое место из 11 команд Восточной конференции.

Металлург
2:1ОТ
0:1, 1:0, 0:0
Барыс
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