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23 января, источник: Vesti.kz

«Достойное окончание выезда». Скабелка — о матче с «Магниткой», прогрессе «Барыса» и игре Михайлиса

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка разобрал гостевое поражение от «Магнитки», сообщает корреспондент Vesti.kz. Он также оценил прогресс своей команды и ответил на вопросы об игре Никиты Михайлиса и Юлиуса Гудачека.

Барыс
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Источник: ХК "Барыс"

— Тяжелый матч. «Магнитка» — быстрая, сильная команда, мощная, — начал Скабелка. — Это третий матч на выезде, достаточно много отдали сил.

Первый период получился у нас. И гол забили, и по игре неплохо было. Но во втором быстро пропущенный гол немного ввел нас в ступор. «Магнитка» немного забрала инициативу, контролировали, еще моменты были.

Но я хочу поблагодарить ребят. Достойное окончание выезда. Очень важное очко мы сегодня взяли. Спасибо ребятам за этот выезд, готовимся к домашним играм, они уже через день.

— Иногда на более ранних стадиях чемпионата «Барыс» выглядел расхлябанным. А сейчас, когда приперло к стенке, команда более сконцентрированной выглядит. Иногда оборона железобетонное впечатление производит. Как удалось добиться этого?

— Мы работали. Не все получалось в начале. Была притирка. Но сейчас удалось одной идеей сплотить, ребята поверили. Все хотят побеждать. А побеждать без хорошей обороны сложно. Не всегда в атаке получается много забивать, но обороняться мы должны.

— Что щелкнуло у Никиты Михайлиса? Его только ленивый не критиковал в первой половине сезона. А тут он и в Челябинске три очка набрал, и сегодня первый период здорово провел, классные моменты создавал для партнеров.

— Сложно сказать. Он два года играл с одними партнерами. Они ушли и у него долгий путь получился.

— Гудачек иногда мудрил с выходами из ворот. А сегодня — что ни выход в трапецию, все по делу. Насколько вам тяжело или легко ставить ему голову на место?

— Он профессионал, что здесь тяжелого? Он хочет помогать обороне. Но у всех бывают какие-то ошибки. Все хотим побеждать, и никто не хочет специально делать какие-то ошибки.

Напомним, «Барыс» проиграл «Магнитке» в овертайме со счетом 1:2 и завершил гостевую серию. Следующий матч команда Скабелки проведет в Астане 25 января против череповецкой «Северстали».

Металлург
2:1ОТ
0:1, 1:0, 0:0
Барыс
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