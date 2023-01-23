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23 января, источник: Vesti.kz

«Такой хоккей сейчас пошел». Тренер «Магнитки» оценил игру «Барыса»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над «Барысом» в матче КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz. На послематчевой пресс-конференции он разобрал игру соперника.

Металлург
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— Хочется начать с тысячного матча клуба. Это очень огромная цифра для нашего магнитогорского хоккея. И важно было, что мы сегодня в этой игре победили. Огромный респект болельщикам и руководителям, которые все это строили в советские времена и сейчас продолжают.

По игре — как и ожидалось, плотная игра, были у нас моменты, в пустые не попадали, надо было выжать из себя эту победу и ребята нормально отработали, старались. Одна ошибка своя была, старались сделать их минимум и победили.

— На что вы обращали внимание в игре «Барыса», который на этом уральском выезде очень хорошо себя показывал. Обыграли они и «Трактор» на выезде, и «Автомобилист» в прошлом матче.

— Очень плотная игра в обороне, не дают шанса и как пружинка расправляются в контратаку, что мы сегодня при первом голе и увидели, хотя мы обращали внимание на это на собрании, говорили про это. Но хоккей такая штука. Вот именно это самое определяющее. Кроме того, что быстрая команда и очень короткие смены. Такой хоккей сейчас пошел. Чтобы держать темп, надо играть по 20−30 секунд.

Напомним, «Барыс» проиграл «Магнитке» в овертайме со счетом 1:2 и завершил гостевую серию. Следующий матч астанинская команда проведет в Астане 25 января против череповецкой «Северстали».

Металлург
2:1ОТ
0:1, 1:0, 0:0
Барыс
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