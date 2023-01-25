Минское «Динамо» в овертайме проиграло «Спартаку» в матче чемпионата КХЛ

Во втором матче выездной серии «зубры» встречались с одним из конкурентов за место в восьмерке лучших команд Запада — московским «Спартаком». Хозяева ударно начали поединок, открыв счет уже через 25 секунд после стартового вбрасывания. Ближе к экватору трети Степан Звягин восстановил паритет, но спустя несколько минут игроки «Спартака» снова были впереди — 2:1. Незадолго до перерыва Никита Зоркин снова сравнял цифры, но шайба защитника «Динамо» была отменена после видеопросмотра.

Легитимно поразить ворота хозяев «зубры» смогли уже во втором периоде, когда отличился Седрик Пакетт. Но и на сей раз минчане радовались недолго: москвичам хватило всего трех минут, чтобы снова повести в счете — 3:2. Уйти от поражения в основное время минчане сумели незадолго до финальной сирены: свою шайбу все-таки забросил Зоркин, переведя встречу в овертайм. В дополнительной пятиминутке удача улыбнулась «Спартаку», финальный счет — 4:3, «Динамо» зарабатывает важное очко.