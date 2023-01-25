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01:06 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» в овертайме проиграло «Спартаку» в матче чемпионата КХЛ

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» потерпели очередное поражение в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спартак
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Источник: hockey.by

Во втором матче выездной серии «зубры» встречались с одним из конкурентов за место в восьмерке лучших команд Запада — московским «Спартаком». Хозяева ударно начали поединок, открыв счет уже через 25 секунд после стартового вбрасывания. Ближе к экватору трети Степан Звягин восстановил паритет, но спустя несколько минут игроки «Спартака» снова были впереди — 2:1. Незадолго до перерыва Никита Зоркин снова сравнял цифры, но шайба защитника «Динамо» была отменена после видеопросмотра.

Легитимно поразить ворота хозяев «зубры» смогли уже во втором периоде, когда отличился Седрик Пакетт. Но и на сей раз минчане радовались недолго: москвичам хватило всего трех минут, чтобы снова повести в счете — 3:2. Уйти от поражения в основное время минчане сумели незадолго до финальной сирены: свою шайбу все-таки забросил Зоркин, переведя встречу в овертайм. В дополнительной пятиминутке удача улыбнулась «Спартаку», финальный счет — 4:3, «Динамо» зарабатывает важное очко.

Это поражение стало для подопечных Крэйга Вудкрофта пятым в семи последних матчах. Тем не менее «зубры» вернулись в зону плей-офф Западной конференции КХЛ, с 54 очками минчане делят 8-е место с череповецкой «Северсталью». Заключительный поединок в рамках гостевого турне наша команда проведет 26 января против «Куньлуня», который отстает от белорусского клуба на 11 очков. Встреча на «Арене Мытищи» стартует в 19.00.

Спартак
4:3ОТ
2:1, 1:1, 0:1
Динамо Мн
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