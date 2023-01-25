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01:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Вудкрофт — о замене вратаря в овертайме: В буллитах «Динамо» выглядит не очень хорошо

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от «Спартака» (3:4 ОТ) и объяснил замену голкипера в овертайме на четвёртого полевого игрока.

Спартак
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Источник: Чемпионат.com

"Команда показала характер, несколько раз отыгрывалась и смогла вернуться в матч. К сожалению, начало получилось неудачным: неудачный отскок, пропущенная шайба. Плохая смена при игре в меньшинстве — пропущенный гол…

Если убрать за скобки пропущенные шайбы, то в целом играли хорошо. Но неудачное решение в овертайме привело к поражению. Сами организовали гол в свои ворота. В такой период сезона надо минимизировать подобные оплошности, которые сказываются на результате. Отмечу, что команда должна взять всё лучшее из этой игры. Это единственный путь. Готовимся к следующим важным матчам.

Почему решились на замену вратаря в овертайме? Мы готовились к такому моменту, обсуждали это с тренерским штабом. Если вы видели наши серии послематчевых бросков, то там мы не проявляли себя лучшим образом. Поэтому решили сегодня сыграть в овертайме именно так. У нас была хорошая возможность, у соперника в тот момент на льду были два форварда и защитник. Но мы не смогли извлечь выгоду из этой ситуации. Это хоккей, так бывает«, — цитирует Вудкрофта сайт минского “Динамо”.

После поражения минчане поднялись на восьмое место в таблице Запада, имея в активе 54 очка.

Спартак
4:3ОТ
2:1, 1:1, 0:1
Динамо Мн
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