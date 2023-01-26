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26 января, источник: БЕЛТА

Минские динамовцы разгромили «Куньлунь» в гостевом матче чемпионата КХЛ

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» победно завершили очередную выездную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Куньлунь
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В третьем поединке гостевого турне минчане встречались с одной из худших команд текущего сезона — «Куньлунем». Первая половина игрового времени проходила в равной борьбе: к экватору матча команды подошли с минимальным перевесом «зубров» 1:0, которые вышли вперед после гола Виталия Пинчука. Однако в последующие 30 минут наша команда установила тотальный контроль над игрой. Еще до второго перерыва перевес «Динамо» вырос до трех шайб благодаря точным броскам Игоря Мартынова и Даниила Сотишвили, который проводил дебютный матч в составе «зубров». В третьем периоде гости довели счет на табло до разгромного, за «бело-голубых» отличились легионеры Ник Меркли и Седрик Пакетт. На последней минуте игры хозяевам все же удалось подпортить настроение голкиперу динамовцев Константину Шостаку, результат поединка — 5:1.

Благодаря этому успеху подопечные Крэйга Вудкрофта снова сравнялись с «Северсталью» в Западной конференции КХЛ. Обе команды с 56 очками делят 8−9-е места в таблице, отставая от идущего седьмым «Спартака» всего на балл. До конца регулярного чемпионата минчанам осталось провести 12 встреч, череповчанам — на одну больше. Далее нашу команду ожидает трехматчевая домашняя серия, по ходу которой «зубры» примут «Торпедо» (28 января), «Куньлунь» (30 января) и «Металлург» (2 февраля).

Куньлунь
1:5
0:1, 0:2, 1:2
Динамо Мн
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