Минские динамовцы разгромили «Куньлунь» в гостевом матче чемпионата КХЛ

В третьем поединке гостевого турне минчане встречались с одной из худших команд текущего сезона — «Куньлунем». Первая половина игрового времени проходила в равной борьбе: к экватору матча команды подошли с минимальным перевесом «зубров» 1:0, которые вышли вперед после гола Виталия Пинчука. Однако в последующие 30 минут наша команда установила тотальный контроль над игрой. Еще до второго перерыва перевес «Динамо» вырос до трех шайб благодаря точным броскам Игоря Мартынова и Даниила Сотишвили, который проводил дебютный матч в составе «зубров». В третьем периоде гости довели счет на табло до разгромного, за «бело-голубых» отличились легионеры Ник Меркли и Седрик Пакетт. На последней минуте игры хозяевам все же удалось подпортить настроение голкиперу динамовцев Константину Шостаку, результат поединка — 5:1.