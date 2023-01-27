«Барыс» нанес «Трактору» 4-е поражение в 5 матчах. Челябинцы — на последнем месте Востока

На девятой минуте Александр Борисевич вывел астанинцев вперёд. На 11-й минуте Энтони Луис с передачи Джереми Бракко удвоил преимущество хозяев. На 15-й минуте Роб Хэмилтон после паса Михаила Горюнова-Рольгизера отыграл один гол. В конце второго периода Алекс Грант за 56 секунд оформил дубль. На 45-й минуте Михаил Котляревский с передачи Андрея Стася забил второй гол в ворота хозяев. На последней минуте встречи форвард оформил дубль.