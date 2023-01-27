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27 января, источник: Чемпионат.com

«Барыс» нанес «Трактору» 4-е поражение в 5 матчах. Челябинцы — на последнем месте Востока

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Барыс» принимал челябинский «Трактор».

Барыс
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Источник: ХК "Барыс"

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (2:1, 2:0, 0:2).

На девятой минуте Александр Борисевич вывел астанинцев вперёд. На 11-й минуте Энтони Луис с передачи Джереми Бракко удвоил преимущество хозяев. На 15-й минуте Роб Хэмилтон после паса Михаила Горюнова-Рольгизера отыграл один гол. В конце второго периода Алекс Грант за 56 секунд оформил дубль. На 45-й минуте Михаил Котляревский с передачи Андрея Стася забил второй гол в ворота хозяев. На последней минуте встречи форвард оформил дубль.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Барыс» примет московское «Динамо». Оба матча состоятся 29 января.

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Барыс
4:3
2:1, 2:0, 0:2
Трактор
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