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27 января, источник: ТАСС

«Авангард» в овертайме победил московское «Динамо» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2.

Авангард
Динамо М
Барыс
Трактор
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Нефтехимик
Ак Барс
Металлург
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Источник: ХК "Авангард"
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КХЛ 2022-2023
Неделя 21, 27.01.2023, 16:30

Авангард3Динамо М2ОТ

ТАСС, 27 января. Омский «Авангард» в овертайме обыграл московское «Динамо» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в пятницу на «G-Drive — Арене» в Омске в присутствии 11 927 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Иван Мирошниченко (30-я минута), Алекс Броадхёрст (30) и Рид Буше (64). У «Динамо» отличились Владислав Ефремов (28-я минута) и Кирилл Готовец (56).

Команды встретились во второй раз в текущем сезоне. В первом матче 27 сентября «Динамо» одержало домашнюю победу со счетом 4:1.

«Авангард» набрал 68 очков в 55 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Омичи прервали серию из трех поражений. «Динамо» идет пятым в таблице Западной конференции с 73 очками в 56 встречах. В следующем матче 30 января «Авангард» на выезде сыграет с владивостокским «Адмиралом». «Динамо» 29 января встретится с «Барысом» в Астане.

В других матчах игрового дня «Барыс» дома победил челябинский «Трактор» (4:3), екатеринбургский «Автомобилист» дома уступил нижнекамскому «Нефтехимику» (1:2), казанский «Ак Барс» в гостях обыграл магнитогорский «Металлург» (3:2, в овертайме), уфимский «Салават Юлаев» дома победил череповецкую «Северсталь» (4:1).

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