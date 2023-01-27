«Авангард» в овертайме победил московское «Динамо» в матче КХЛ
Встреча завершилась со счетом 3:2.
Встреча завершилась со счетом 3:2.
ТАСС, 27 января. Омский «Авангард» в овертайме обыграл московское «Динамо» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в пятницу на «G-Drive — Арене» в Омске в присутствии 11 927 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Иван Мирошниченко (30-я минута), Алекс Броадхёрст (30) и Рид Буше (64). У «Динамо» отличились Владислав Ефремов (28-я минута) и Кирилл Готовец (56).
Команды встретились во второй раз в текущем сезоне. В первом матче 27 сентября «Динамо» одержало домашнюю победу со счетом 4:1.
«Авангард» набрал 68 очков в 55 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Омичи прервали серию из трех поражений. «Динамо» идет пятым в таблице Западной конференции с 73 очками в 56 встречах. В следующем матче 30 января «Авангард» на выезде сыграет с владивостокским «Адмиралом». «Динамо» 29 января встретится с «Барысом» в Астане.
В других матчах игрового дня «Барыс» дома победил челябинский «Трактор» (4:3), екатеринбургский «Автомобилист» дома уступил нижнекамскому «Нефтехимику» (1:2), казанский «Ак Барс» в гостях обыграл магнитогорский «Металлург» (3:2, в овертайме), уфимский «Салават Юлаев» дома победил череповецкую «Северсталь» (4:1).