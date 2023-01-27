ЦСКА победил «Амур» и прервал серию из трех поражений в чемпионате КХЛ

Хоккей КХЛ 2022-2023 Неделя 21, 27.01.2023, 19:30 ЦСКА 3 Амур 1

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:1 победил хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в пятницу на «ЦСКА-Арене» в присутствии 4 928 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе столичной команды отметились Антон Слепышев (21-я минута), Сергей Плотников (56) и Михаил Григоренко (58). У «Амура» отличился Ярослав Лихачев (2).

На матче присутствовал 13-летний участник всероссийской акции «Елка желаний» Владислав Земляной. В среду уроженец Донецкой Народной Республики (ДНР) вместе с матерью и старшей сестрой побывал на гала-матче на ГУМ-катке в рамках «Спортивной студенческой ночи», на котором совершил символическое выбрасывание.

Хоккей КХЛ 2022-2023 Неделя 21, 27.01.2023, 19:00 Локомотив 1 СКА 0

ЦСКА во второй раз победил «Амур» в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата, в первой встрече армейцы выиграли на выезде со счетом 3:2 по буллитам. Армейцы прервали серию из трех поражений и занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции с 76 очками в 55 матчах. «Амур», одержавший до этого матча четыре победы подряд, располагается на 10-й строчке таблицы Восточной конференции с 56 очками в 55 матчах.

В следующей встрече ЦСКА примет череповецкую «Северсталь» 29 января, «Амур» на следующий день дома встретится с новосибирской «Сибирью».