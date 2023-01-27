Текущие события
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо
Сент-Луис
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Торпедо
Б
23
Хоккей. КХЛ
17:00
Куньлунь
Спартак
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
29.01
Флорида
Бостон
Хоккей. НХЛ
29.01
Виннипег
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
29.01
Оттава
Монреаль
Хоккей. НХЛ
29.01
Питтсбург
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
29.01
Тампа-Бэй
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
29.01
Айлендерс
Вегас
Хоккей. НХЛ
29.01
Миннесота
Баффало
Хоккей. НХЛ
29.01
Анахайм
Аризона
Хоккей. НХЛ
29.01
Сиэтл
Коламбус
Хоккей. НХЛ
29.01
Эдмонтон
Чикаго
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Сибирь
ОТ
54
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
17:10
Динамо Мн
Торпедо
Б
23
17:00
Куньлунь
Спартак
ОТ
32
10:00
Адмирал
Сибирь
ОТ
54
27.01
Сочи
Витязь
02
27.01
ЦСКА
Амур
31
27.01
Локомотив
СКА
10
27.01
Автомобилист
Нефтехимик
12
27.01
Металлург
Ак Барс
ОТ
23
Хоккей. КХЛ. Все результаты
27 января, источник: ТАСС

ЦСКА победил «Амур» и прервал серию из трех поражений в чемпионате КХЛ

В другом матче «Локомотив» дома обыграл СКА.

ЦСКА
Амур
СКА
Локомотив
Витязь
СочиКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ХК ЦСКА
Хоккей

КХЛ 2022-2023
Неделя 21, 27.01.2023, 19:30

ЦСКА3Амур1

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:1 победил хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в пятницу на «ЦСКА-Арене» в присутствии 4 928 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе столичной команды отметились Антон Слепышев (21-я минута), Сергей Плотников (56) и Михаил Григоренко (58). У «Амура» отличился Ярослав Лихачев (2).

На матче присутствовал 13-летний участник всероссийской акции «Елка желаний» Владислав Земляной. В среду уроженец Донецкой Народной Республики (ДНР) вместе с матерью и старшей сестрой побывал на гала-матче на ГУМ-катке в рамках «Спортивной студенческой ночи», на котором совершил символическое выбрасывание.

Хоккей

КХЛ 2022-2023
Неделя 21, 27.01.2023, 19:00

Локомотив1СКА0

ЦСКА во второй раз победил «Амур» в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата, в первой встрече армейцы выиграли на выезде со счетом 3:2 по буллитам. Армейцы прервали серию из трех поражений и занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции с 76 очками в 55 матчах. «Амур», одержавший до этого матча четыре победы подряд, располагается на 10-й строчке таблицы Восточной конференции с 56 очками в 55 матчах.

В следующей встрече ЦСКА примет череповецкую «Северсталь» 29 января, «Амур» на следующий день дома встретится с новосибирской «Сибирью».

В других матчах игрового дня ярославский «Локомотив» дома победил петербургский СКА (1:0), подольский «Витязь» на выезде выиграл у «Сочи» (2:0).

Читайте также
Сочи
0:2
0:1, 0:1, 0:0
Витязь
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Что изменилось в мировом фигурном катании с уходом российской сборной
Российский хоккеист рассказал о жизни и игре в Канаде
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь