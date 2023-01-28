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13:08 (мск), источник: Sports.Ru

«Адмирал» прервал серию из 5 поражений, обыграв «Сибирь» (5:4 ОТ). Клуб отыгрался с 2:4 в 3-м периоде

«Адмирал» прервал серию из 5 поражений, обыграв «Сибирь» (5:4 ОТ).

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Источник: РИА "Новости"

Команда под руководством Леонида Тамбиева одолела лидера Востока, сделав камбэк в третьем периоде. После шайбы Александра Шарова на 48-й минуте счет стал 2:4. После этого «Адмирал» забросил 3 шайбы подряд — отличились Валерий Орехов (53-я минута), Данил Файзуллин (59-я) и Николай Чебыкин (63-я).

Клуб из Владивостока занимает 7-е место в Восточной конференции с 63 очками в 56 играх. «Сибирь» пока остается на первом с 73 баллами в 57 матчах.

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Адмирал
5:4ОТ
2:1, 0:2, 2:1
Сибирь
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