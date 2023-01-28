«Адмирал» прервал серию из 5 поражений, обыграв «Сибирь» (5:4 ОТ). Клуб отыгрался с 2:4 в 3-м периоде

Команда под руководством Леонида Тамбиева одолела лидера Востока, сделав камбэк в третьем периоде. После шайбы Александра Шарова на 48-й минуте счет стал 2:4. После этого «Адмирал» забросил 3 шайбы подряд — отличились Валерий Орехов (53-я минута), Данил Файзуллин (59-я) и Николай Чебыкин (63-я).