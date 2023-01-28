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19:53 (мск), источник: ТАСС

«Куньлунь» обыграл «Спартак» в матче Континентальной хоккейной лиги

Китайский клуб победил со счетом 3:2 в овертайме.

Куньлунь
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Источник: КХЛ

ТАСС, 28 января. Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» одержал победу в овертайме над московским «Спартаком» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в субботу в Мытищах в присутствии 2 859 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Девин Броссо (25), Колин Кэмпбелл (34) и Клифф Пу (64). У проигравших отличились Шейн Принс (44-я минута) и Данила Квартальнов (45).

Команды в четвертый раз сыграли друг с другом в нынешнем сезоне КХЛ. В трех встречах сильнее был «Куньлунь», в одной — «Спартак».

В следующем матче «Куньлунь» 30 января на выезде сыграет с минским «Динамо», «Спартак» 31 января примет «Сочи».

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Куньлунь
3:2ОТ
0:0, 2:0, 0:2
Спартак
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