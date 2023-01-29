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29 января, источник: Чемпионат.com

Защитник минского «Динамо» Гилмор дисквалифицирован на один матч за неприличные жесты

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги дисквалифицировал на один матч защитника минского «Динамо» Джона Гилмора за неприличные жесты в матче с «Торпедо» (2:3 Б).

Динамо Мн
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Источник: HCDINAMO.BY

«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника минского “Динамо” Джона Гилмора наказание по п. 1.32 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты по отношению к судье или другому лицу), дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении на сайте.

Гилмор в нынешнем чемпионате провёл за минское «Динамо» 44 матча и набрал 9 (1+8) очков. В сезоне-2021/2022 в составе ЦСКА 29-летний игрок обороны стал обладателем Кубка Гагарина.

В следующем матче минчане сыграют с «Куньлунем» 30 января.

Динамо Мн
2:3Б
2:0, 0:2, 0:0, 0:0
Торпедо
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