Защитник минского «Динамо» Гилмор дисквалифицирован на один матч за неприличные жесты

«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника минского “Динамо” Джона Гилмора наказание по п. 1.32 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты по отношению к судье или другому лицу), дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении на сайте.