Защитник минского «Динамо» Гилмор дисквалифицирован на один матч за неприличные жесты

«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника минского “Динамо” Джона Гилмора наказание по п. 1.32 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты по отношению к судье или другому лицу), дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении на сайте.
Гилмор в нынешнем чемпионате провёл за минское «Динамо» 44 матча и набрал 9 (1+8) очков. В сезоне-2021/2022 в составе ЦСКА 29-летний игрок обороны стал обладателем Кубка Гагарина.
В следующем матче минчане сыграют с «Куньлунем» 30 января.