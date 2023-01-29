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29 января, источник: Vesti.kz

«Обидно проигрывать такие матчи». Скабелка нашел объяснение поражению «Барыса» от «Динамо»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка высказался о поражении астанчан в матче регулярного чемпионата КХЛ от московского «Динамо», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба. «Барыс» в овертайме уступил московскому коллективу — 1:2.

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Источник: ХК "Барыс"

 — Хороший матч. Спасибо, конечно, болельщикам! Сегодня была такая хоккейная атмосфера. На мой взгляд, одна из лучших, если не лучшая игра в сезоне по всем компонентам: по энергии, по страсти, по желанию. Единственное, чего не хватило, это хладнокровия в завершении, потому что создали достаточно моментов. Несмотря на то, что это уже шестой матч через день, но два периода движение у нас было приличное, и единоборств много выигрывали, создавали моменты. К сожалению, на концовку нас не хватило. Третий период особо без моментов, если где-то в большинстве только могли. В овертайме, как говорится, как получилось — так получилось. Обидно проигрывать такие матчи, но тем не менее через два дня новый вызов.

— Гудачек показывает себя с лучшей стороны, процент отраженных бросков очень высокий. Тем не менее у Бояркина есть еще шанс появиться на поле?

— Он такой же, как и все члены команды. Конечно, у нас у всех сегодня так, завтра по-другому. Будет новый день, там и решим, кто будет играть.

— Анонсировали возвращение Савицкого. Расскажете новую информацию?

— К сожалению, он вышел сегодня на раскатку и не был уверен, что сможет сегодня сыграть. Он не провёл ни одной тренировки с командой, занимался по индивидуальному графику. Мы поговорили и решили, что он готовится на «Ак Барс».

Далее «Барысу» предстоит выездная серия из трех игр против казанского «Ак Барса» (1 февраля), московских «Динамо» (3 февраля) и ЦСКА (5 февраля).

Барыс
1:2ОТ
1:1, 0:0, 0:0
Динамо М
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