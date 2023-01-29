Тренер «Динамо» высказался о победе над «Барысом» в матче КХЛ

— Хорошая игра. Хороший соперник. Хорошая обстановка. Игра была под стать. Две равные команды, которые бились, ни в чем друг другу не уступали. Моментов много было, сначала у одних, потом у вторых ворот. Овертайм был логическим завершением игры. Хотел бы поблагодарить болельщиков. Обстановка была шикарная.

— Уже нельзя говорить, выезд или дом. Игры идут через день. Иногда путаешься даже, где ты в следующий раз играешь, дома или на выезде. Поэтому мы идем от игры к игре. Если брать игру с «Автомобилистом», то нам не понравилась игра всей команде. С Омском равная игра была, такая же, как и сегодня. Качели качнули в другую сторону. Я больше чем уверен, что следующие игры ничем не будут отличаться от этих. У всех команд, за исключением «Сочи», плей-офф уже начался. Кто-то бьется за восьмерку, кто-то бьется за первые места. «Куньлунь», даже и тот пытается зацепиться, каждую игру пытается набирать очки. Поэтому каждая игра очень сложная, тяжелая и такая бескомпромиссная.