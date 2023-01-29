Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Каролина
Бостон
20
Хоккей. НХЛ
перерыв
Торонто
Вашингтон
41
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Сибирь
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Авангард
Хоккей. КХЛ
29.01
Ак Барс
Трактор
60
Хоккей. КХЛ
29.01
Локомотив
Автомобилист
01
Хоккей. КХЛ
29.01
Витязь
Металлург
Б
21
Хоккей. КХЛ
29.01
ЦСКА
Северсталь
14
Хоккей. КХЛ
29.01
Салават Юлаев
Нефтехимик
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
29.01
Барыс
Динамо М
ОТ
12
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
29.01
Ак Барс
Трактор
60
29.01
Локомотив
Автомобилист
01
29.01
Витязь
Металлург
Б
21
29.01
ЦСКА
Северсталь
14
29.01
Салават Юлаев
Нефтехимик
ОТ
32
29.01
Барыс
Динамо М
ОТ
12
28.01
Динамо Мн
Торпедо
Б
23
28.01
Куньлунь
Спартак
ОТ
32
Хоккей. КХЛ. Все результаты
29 января, источник: Vesti.kz

Тренер «Динамо» высказался о победе над «Барысом» в матче КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата над «Барысом», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу астанчан. Встреча в Астане завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Барыс
Динамо МКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ХК "Барыс"

— Хорошая игра. Хороший соперник. Хорошая обстановка. Игра была под стать. Две равные команды, которые бились, ни в чем друг другу не уступали. Моментов много было, сначала у одних, потом у вторых ворот. Овертайм был логическим завершением игры. Хотел бы поблагодарить болельщиков. Обстановка была шикарная.

— Как Вы оцениваете выезд? В предыдущих матчах тяжело давались очки.

— Уже нельзя говорить, выезд или дом. Игры идут через день. Иногда путаешься даже, где ты в следующий раз играешь, дома или на выезде. Поэтому мы идем от игры к игре. Если брать игру с «Автомобилистом», то нам не понравилась игра всей команде. С Омском равная игра была, такая же, как и сегодня. Качели качнули в другую сторону. Я больше чем уверен, что следующие игры ничем не будут отличаться от этих. У всех команд, за исключением «Сочи», плей-офф уже начался. Кто-то бьется за восьмерку, кто-то бьется за первые места. «Куньлунь», даже и тот пытается зацепиться, каждую игру пытается набирать очки. Поэтому каждая игра очень сложная, тяжелая и такая бескомпромиссная.

Барыс
1:2ОТ
1:1, 0:0, 0:0
Динамо М
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь