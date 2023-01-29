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29 января, источник: Vesti.kz

Лидер «Барыса» стал звездой проигранного матча КХЛ

Хоккеист «Барыса» Никита Михайлис был отмечен КХЛ по итогам матча регулярного чемпионата против московского «Динамо», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: ХК "Барыс"

Он стал одной из трех звезд прошедшего матча. Встреча в Астане завершилась со счетом 2:1 в пользу «Динамо».

«Никита Михайлис — четыре броска в створ ворот», — пишет сайт КХЛ.

Далее «Барысу» предстоит выездная серия из трех игр против казанского «Ак Барса» (1 февраля), московских «Динамо» (3 февраля) и ЦСКА (5 февраля).

Барыс
1:2ОТ
1:1, 0:0, 0:0
Динамо М
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