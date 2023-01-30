Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Торпедо
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Авангард
ОТ
21
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Сибирь
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
31.01
Виннипег
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
01:00
Торонто
Вашингтон
51
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
12:30
Адмирал
Авангард
ОТ
21
12:00
Амур
Сибирь
ОТ
12
29.01
Ак Барс
Трактор
60
29.01
Локомотив
Автомобилист
01
29.01
Витязь
Металлург
Б
21
29.01
ЦСКА
Северсталь
14
29.01
Салават Юлаев
Нефтехимик
ОТ
32
29.01
Барыс
Динамо М
ОТ
12
Хоккей. КХЛ. Все результаты
18:30 (мск)

«Ак Барс» и Winline представили коллекцию одежды для болельщиков

Хоккейный клуб «Ак Барс» и компания Winline выпустили новую коллекцию атрибутики. Это очередной совместный проект двух брендов, созданный для прямого взаимодействия с болельщиками казанской команды.

Ак БарсКХЛ: таблица и календарь
Наверх

Лимитированная линейка одежды с совместной айдентикой «Ак Барса» и Winline уже доступна в официальном магазине клуба. А любой посетитель «Татнефть Арены» имеет возможность выиграть толстовку, футболки, шарф, шапку или шайбу, участвуя в конкурсах Winline на домашних матчах «Ак Барса».

Развивая партнёрство с «Ак Барсом», Winline делает максимум, чтобы болельщики могли наслаждаться игрой. В сезоне 22/23 при поддержке партнёра хоккейный клуб обновил интерьер и звуковое оборудование «Татнефть Арены», а 1% от каждой ставки на результаты «Ак Барса» в Winline перечисляются на развитие команды.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь