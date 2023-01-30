Шайба Шарова в овертайме принесла победу «Сибири» над «Амуром»

«Амур» принимал на своём льду новосибирскую «Сибирь». Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали гости.

На первой минуте матча счёт открыл Тейлор Бек с передач Дмитрия Овчинникова и Максима Сушко. Таким образом, Бек побил рекорд «Сибири» по набранным очкам за один сезон КХЛ.

На восьмой минуте второго периода восстановил равенство в счёте Александр Шаров с передачи Вячеслава Грецкого.

В третьем периоде команды голов не забили. В овертайме победу новосибирцам принёс бросок нападающего Александра Шарова с передач Валентина Пьянова и Тревора Мёрфи.