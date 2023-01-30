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15:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Адмирал» третий раз в сезоне КХЛ обыграл «Авангард»

Владивостокский «Адмирал» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Адмирал
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Источник: ХК "Авангард"

Встреча во Владивостоке завершилась в овертайме со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Александр Горшков (31-я минута) и Даниил Гутик (61). У гостей шайбу забросил Дамир Шарипзянов (52).

«Адмирал» в третий раз в текущем сезоне обыграл «Авангард». Два предыдущих матча также заканчивались за пределами основного времени — 4:3 Б, 1:0 ОТ.

«Адмирал» набрал 65 очков в 57 матчах, команда занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 69 очками после 56 игр расположился на пятой строчке. 1 февраля команды проведут еще один матч друг против друга во Владивостоке.

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2:1ОТ
0:0, 1:0, 0:1
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