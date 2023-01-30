«Адмирал» третий раз в сезоне КХЛ обыграл «Авангард»

Встреча во Владивостоке завершилась в овертайме со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Александр Горшков (31-я минута) и Даниил Гутик (61). У гостей шайбу забросил Дамир Шарипзянов (52).

«Адмирал» в третий раз в текущем сезоне обыграл «Авангард». Два предыдущих матча также заканчивались за пределами основного времени — 4:3 Б, 1:0 ОТ.