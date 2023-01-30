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30 января, источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» одержали домашнюю победу над «Куньлунем»

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» выиграли первый матч в рамках текущей домашней серии в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
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Сегодня на «Минск-Арене» гостил аутсайдер Западной конференции КХЛ «Куньлунь Ред Стар». Стартовый период закончился с равным счетом 1:1 — на дебютную шайбу гостей ответил форвард «зубров» Ник Меркли. Во втором отрезке игры усилиями Романа Горбунова вперед вышли уже хозяева, но еще до перерыва хоккеисты из Мытищ восстановили паритет — 2:2. Судьба поединка решилась в заключительной трети, где ключевым стал точный бросок динамовца Брэндона Козуна за восемь минут до финальной сирены. В оставшееся время спастись гости не смогли, в итоге 3:2 в пользу «Динамо».

Эта виктория стала для подопечных Крэйга Вудкрофта шестой в 12 матчах января. Благодаря победе наша команда набрала 59 очков и поднялась на 7-ю позицию на Западе, на балл от минчан отстают «Спартак» и «Северсталь», у которых на одну игру меньше. Далее «Динамо» ожидает встреча с одной из сильнейших команд Восточной конференции магнитогорским «Металлургом». Последний матч «зубров» в текущей домашней серии пройдет 2 февраля и стартует в 19.10.

Динамо Мн
3:2
1:1, 1:1, 1:0
Куньлунь
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