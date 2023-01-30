Хоккеисты минского «Динамо» одержали домашнюю победу над «Куньлунем»

Сегодня на «Минск-Арене» гостил аутсайдер Западной конференции КХЛ «Куньлунь Ред Стар». Стартовый период закончился с равным счетом 1:1 — на дебютную шайбу гостей ответил форвард «зубров» Ник Меркли. Во втором отрезке игры усилиями Романа Горбунова вперед вышли уже хозяева, но еще до перерыва хоккеисты из Мытищ восстановили паритет — 2:2. Судьба поединка решилась в заключительной трети, где ключевым стал точный бросок динамовца Брэндона Козуна за восемь минут до финальной сирены. В оставшееся время спастись гости не смогли, в итоге 3:2 в пользу «Динамо».