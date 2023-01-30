Лидер регулярного чемпионата КХЛ СКА потерпел второе поражение подряд

В составе победителей отличился Максим Летунов (51-я минута), победный буллит реализовал Артем Михеев. У проигравших шайбу забросил Дмитрий Яшкин (11). Яшкин забросил 109-ю шайбу в КХЛ и вышел на второе место в списке лучших снайперов КХЛ среди чешских игроков, обойдя Лукаша Кашпара (108). Лидером по этому показателю является Ян Коварж (129).

«Торпедо» впервые в сезоне сумело победить СКА, команды провели между собой четыре матча. Петербургская команда дважды победила соперника в гостях со счетом 6:2 и обыграла нижегородцев дома (3:0).

СКА потерпел второе поражение подряд. До этого петербургская команда уступила на выезде ярославскому «Локомотиву» (0:1). «Торпедо» продлило победную серию до четырех матчей, ранее нижегородская команда обыграла дома московский ЦСКА (3:1) и победила в гостях московский «Спартак» (4:0) и минское «Динамо» (3:2 Б).

Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд 18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий

СКА стал первым клубом в нынешнем сезоне, который забросил 200 шайб, на это команде потребовалось 58 матчей. Петербургский клуб в шестой раз в истории достиг такой отметки, что является рекордом лиги. Также более 200 шайб за один регулярный чемпионат КХЛ забрасывали уфимский «Салават Юлаев» (3 раза), ЦСКА (2) и «Локомотив» (1).

СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 91 очко. В следующем матче петербургский клуб сыграет на своем льду против «Локомотива» 1 февраля. «Торпедо» по итогам 57 игр занимает второе место с 78 очками. 1 февраля нижегородская команда примет «Салават Юлаев».

Результаты других матчей

Хабаровский «Амур» на своем льду проиграл новосибирской «Сибири». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счетом 2:1. Нападающий «Сибири» Тэйлор Бек отличился заброшенной шайбой и установил клубный рекорд по количеству набранных очков за сезон в КХЛ. На счету канадца теперь 51 очко (15 шайб + 36 передач). он превзошел достижение финского форварда Йори Лехтере (12+38), установленное в сезоне-2013/14.