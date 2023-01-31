«Сочи» обыграл «Спартак» и прервал серию из пяти поражений в КХЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:3 (3:0, 0:3, 1:0) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Федор Крощинский (13-я минута), Сергей Косовец (15), Матвей Мичков (16) и Иван Дидковский (43). У хозяев отличились Федор Свечков (25), Андрей Локтионов (28) и Александр Хохлачев (35).

В первом периоде вратарь «Спартака» Алексей Красиков получил матч-штраф за удар клюшкой в лицо хоккеиста «Сочи» Артема Федорова. Также был удален защитник «красно-белых» Кин Джозеф за колющий удар.

Хохлачев забросил 90-ю шайбу в составе «Спартака» и повторил рекорд среди игроков клуба по количеству голов в КХЛ. Форвард сравнялся по этому показателю со словаком Штефаном Ружичкой. Нападающий Данила Квартальнов провел 100-ю игру за московский клуб, он получил травму и завершил встречу досрочно.

«Спартак» (58 очков, 58 матчей) занимает девятое место в Западной конференции КХЛ, «Сочи» (23 очка, 56 игр) идет 11-м.