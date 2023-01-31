Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Оттава
Хоккей. КХЛ
31.01
Спартак
Сочи
34
Хоккей. КХЛ
31.01
Нефтехимик
Автомобилист
ОТ
43
Хоккей. КХЛ
31.01
Северсталь
Металлург
41
Хоккей. КХЛ
31.01
Трактор
Динамо М
21
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Сибирь
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
31.01
Спартак
Сочи
34
31.01
Нефтехимик
Автомобилист
ОТ
43
31.01
Северсталь
Металлург
41
31.01
Трактор
Динамо М
21
30.01
СКА
Торпедо
Б
12
30.01
Динамо Мн
Куньлунь
32
30.01
Адмирал
Авангард
ОТ
21
30.01
Амур
Сибирь
ОТ
12
Хоккей. КХЛ. Все результаты
31 января, источник: Спорт РИА Новости

«Сочи» обыграл «Спартак» и прервал серию из пяти поражений в КХЛ

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. «Сочи» одержал победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и прервал свою серию из пяти поражений.

Спартак
СочиКХЛ: таблица и календарь
Наверх

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:3 (3:0, 0:3, 1:0) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Федор Крощинский (13-я минута), Сергей Косовец (15), Матвей Мичков (16) и Иван Дидковский (43). У хозяев отличились Федор Свечков (25), Андрей Локтионов (28) и Александр Хохлачев (35).

В первом периоде вратарь «Спартака» Алексей Красиков получил матч-штраф за удар клюшкой в лицо хоккеиста «Сочи» Артема Федорова. Также был удален защитник «красно-белых» Кин Джозеф за колющий удар.

Хохлачев забросил 90-ю шайбу в составе «Спартака» и повторил рекорд среди игроков клуба по количеству голов в КХЛ. Форвард сравнялся по этому показателю со словаком Штефаном Ружичкой. Нападающий Данила Квартальнов провел 100-ю игру за московский клуб, он получил травму и завершил встречу досрочно.

«Спартак» (58 очков, 58 матчей) занимает девятое место в Западной конференции КХЛ, «Сочи» (23 очка, 56 игр) идет 11-м.

В другом матче дня нижнекамский «Нефтехимик» дома в овертайме переиграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 1:0). Победную шайбу на последней секунде овертайма забросил Кирилл Воробьев, в основное время у хозяев отличились Андрей Белозеров (13), Рафаэль Бикмуллин (36) и Семен Кизимов (50). У гостей шайбы забросили Сергей Широков (15), Даниил Тарасов (32) и Денис Баранцев (35).

Спартак
3:4
0:3, 3:0, 0:1
Сочи
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Пусть Зеленский бойкотирует Олимпиаду'. Франция жестко ответила Украине
Американец оскорбил русского хоккеиста. Совсем совесть потерял?
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь