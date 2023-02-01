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15:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Амур» всухую обыграл «Сибирь» благодаря шат-ауту Калниньша

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Сибирью».

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Источник: ХК "Амур"

Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:0.

Шайбы в составе хабаровчан забрасывали Сергей Дубакин, Ярослав Лихачёв и Ян Дрозг. Голкипер «Амура» Янис Калниньш отразил все 27 бросков по воротам. В концовке матча «Сибирь» имела две попытки большинства, в том числе в формате «5×3», но не смогла забросить шайбу. «Амур» взял реванш за поражение от новосибирской команды в овертайме в прошлом матче.

«Амур» прервал серию из двух поражений и 3 февраля примет на своём льду омский «Авангард». «Сибирь» 5 февраля встретится в Новосибирске с «Адмиралом».

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0:0, 2:0, 1:0
Сибирь
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