«Амур» всухую обыграл «Сибирь» благодаря шат-ауту Калниньша

Шайбы в составе хабаровчан забрасывали Сергей Дубакин, Ярослав Лихачёв и Ян Дрозг. Голкипер «Амура» Янис Калниньш отразил все 27 бросков по воротам. В концовке матча «Сибирь» имела две попытки большинства, в том числе в формате «5×3», но не смогла забросить шайбу. «Амур» взял реванш за поражение от новосибирской команды в овертайме в прошлом матче.