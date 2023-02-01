«Торпедо» крупно обыграло «Салават Юлаев» и оформило выход в плей-офф

На третьей минуте первого периода счёт в матче открыл Данил Веряев с передачи Максима Федотова. Спустя минуту преимущество хозяев удвоил Артём Михеев с передач Николая Коваленко и Богдана Конюшкова. За 16 секунд до конца третьего периода счёт 3:0 сделал Кирилл Воронин с передачи Андрея Белевича.