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1 февраля, источник: Чемпионат.com

«Торпедо» крупно обыграло «Салават Юлаев» и оформило выход в плей-офф

В Нижнем Новгороде завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» принимало на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Победу со счётом 5:1 одержали хозяева.

Торпедо
Салават ЮлаевКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

На третьей минуте первого периода счёт в матче открыл Данил Веряев с передачи Максима Федотова. Спустя минуту преимущество хозяев удвоил Артём Михеев с передач Николая Коваленко и Богдана Конюшкова. За 16 секунд до конца третьего периода счёт 3:0 сделал Кирилл Воронин с передачи Андрея Белевича.

На 33-й секунде второго периода довёл счёт до крупного Богдан Конюшков с передачи Алексея Кручинина. Пятую шайбу хозяев забросил Сергей Гончарук с передач Николая Коваленко и Алексея Кручинина. Единственную шайбу гостей в матче забросил Егор Сучков с передач Шакира Мухамадуллина и Артёма Пименова.

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Торпедо
5:1
3:0, 2:1, 0:0
Салават Юлаев
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