«Торпедо» крупно обыграло «Салават Юлаев» и оформило выход в плей-офф

Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат1.02.2023, 19:00 (МСК UTC+3)КРК Нагорный, 5500 зрителей
|Игорь Ларионов
|Виктор Козлов
|02:49
|Данил Веряев(Максим Федотов)
|03:36
|Виктор Антипин
|03:43
|Артем Михеев(Николай Коваленко, Богдан Конюшков)
|05:14
|Ю Сато
|08:43
|Владислав Фирстов
|10:20
|Николай Коваленко
|18:10
|Михаил Науменков
|19:44
|Кирилл Воронин(Андрей Белевич)
|20:00
|Григорий Панин
|20:33
|Богдан Конюшков(Алексей Кручинин)
|21:39
|Глеб Иванов
|21:39
|Владислав Фирстов
|21:39
|Александр Хмелевский
|21:39
|Данил Алалыкин
|21:39
|Данил Алалыкин
|21:44
|Сергей Гончарук(Николай Коваленко, Алексей Кручинин)
|21:54
|Марк Марин
|26:37
|Егор Сучков(Шакир Мухамадуллин, Артем Пименов)
|37:14
|Данил Веряев
|37:14
|Райан Мерфи
|37:46
|Глеб Иванов
|19
|Штрафное время
|17
|0
|Игра в большинстве
|0
|4
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Юрий Оскирко(Россия, Ярославль)