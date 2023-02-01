«Барыс» проиграл «Ак Барсу» в матче КХЛ
Столичный «Барыс» уступил «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Столичный «Барыс» уступил «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Казани завершилась минимальной победой хозяев. «Ак Барс» открыл счет в первом периоде после того, как на 14-й минуте отличился Дмитрий Воронков. «Барыс» отыгрался на 19-й минуте благодаря шайбе Антона Сагадеева.
Решающую шайбу «Ак Барс» забросил в дебюте третьего периода, когда отличился Михаил Глухов (43-я минута).
В рамках текущей выездной серии «Барыс» проведет еще два матча — 3 февраля против московского «Динамо», и 5 февраля с ЦСКА.