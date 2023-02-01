«Барыс» проиграл «Ак Барсу» в матче КХЛ

Встреча в Казани завершилась минимальной победой хозяев. «Ак Барс» открыл счет в первом периоде после того, как на 14-й минуте отличился Дмитрий Воронков. «Барыс» отыгрался на 19-й минуте благодаря шайбе Антона Сагадеева.