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1 февраля, источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА обыграл «Куньлунь» и в 12-й раз подряд пробился в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. ЦСКА обыграл на своем льду китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ и досрочно стал участником розыгрыша Кубка Гагарина — 2023.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Москве в среду, завершилась со счетом 7:4 (1:2, 3:1, 3:1) в пользу хозяев. У победителей по две шайбы забросили Михаил Григоренко (13-я и 35-я минуты) и Тахир Мингачев (21 и 47), для которого этот дубль стал первым в карьере. Еще по голу забили Максим Мамин (36), Павел Карнаухов (56) и Максим Соркин (57). У гостей отличились Колин Кэмпбелл (2 и 55), Брэндон Ип (11) и Джейк Челиос (34).

ЦСКА обеспечил себе участие в плей-офф, оторвавшись на 20 очков от идущего девятым московского «Спартака», которому осталось сыграть еще 10 матчей в «регулярке». Армейцы поборются за Кубок Гагарина в 12-й раз подряд и в 14-й за время выступлений в КХЛ. Двукратные чемпионы лиги только однажды остались за бортом плей-офф — в сезоне-2010/11.

Счет в противостоянии ЦСКА и «Куньлуня» в нынешнем сезоне стал равным — 2−2.

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ЦСКА
7:4
1:2, 3:1, 3:1
Куньлунь
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