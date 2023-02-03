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3 февраля, источник: Чемпионат.com

ЦСКА переиграл «Салават Юлаев», едва не упустив преимущество в три гола

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал уфимский «Салават Юлаев».

ЦСКА
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Источник: ХК ЦСКА

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (1:0, 1:0, 2:2).

На 15-й минуте Михаил Григоренко вывел армейцев вперёд, забросив в меньшинстве. Очки за результативные передачи получили Павел Карнаухов и Адам Рейдеборн.

На 34-й минуте Андрей Светлаков удвоил преимущество ЦСКА.

На 42-й минуте Сергей Плотников забросил третью шайбу в ворота «Салавата». На 47-й минуте Иван Дроздов отыграл один гол. На 54-й минуте Александр Хмелевски сократил отставание до минимума, но на 57-й минуте Владислав Каменев вновь вернул разрыв в два гола.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 5 февраля в Москве сыграет с «Барысом». «Салават» 7 февраля примет московских армейцев.

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ЦСКА
4:2
1:0, 1:0, 2:2
Салават Юлаев
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