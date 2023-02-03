Московское «Динамо» досрочно вышло в плей-офф Континентальной хоккейной лиги
В пятницу бело-голубые обыграли «Барыс» со счетом 3:2.
В пятницу бело-голубые обыграли «Барыс» со счетом 3:2.
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Московское «Динамо» со счетом 3:2 дома обыграло астанинский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и гарантировало участие в плей-офф турнира. Встреча прошла в пятницу.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джордан Уил (9-я минута), Максим Джиошвили (25) и Егор Мартынов (39). У проигравших отличились Никита Михайлис (7) и Дмитрий Шевченко (30).
В другом матче московский «Спартак» со счетом 2:3 проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» и потерпел четвертое поражение подряд. Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции и отстают от «Динамо» на 19 очков. В оставшихся играх регулярного чемпионата «Спартак» может набрать максимум 18 очков.
«Динамо» располагается на пятой строчке в Западной конференции с 77 очками. Ранее участие в плей-офф себе обеспечили петербургский СКА, нижегородское «Торпедо», ярославский «Локомотив» и московский ЦСКА. В розыгрыше Кубка Гагарина примут участие по восемь лучших команд из каждой конференции.