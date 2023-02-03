Московское «Динамо» досрочно вышло в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Московское «Динамо» со счетом 3:2 дома обыграло астанинский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и гарантировало участие в плей-офф турнира. Встреча прошла в пятницу.

Хоккей КХЛ 2022-2023 Регулярный чемпионат, 3.02.2023, 19:30 Динамо М 3 Барыс 2

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джордан Уил (9-я минута), Максим Джиошвили (25) и Егор Мартынов (39). У проигравших отличились Никита Михайлис (7) и Дмитрий Шевченко (30).

В другом матче московский «Спартак» со счетом 2:3 проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» и потерпел четвертое поражение подряд. Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции и отстают от «Динамо» на 19 очков. В оставшихся играх регулярного чемпионата «Спартак» может набрать максимум 18 очков.