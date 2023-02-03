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3 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Хоккеист СКА потерял почти весь верхний ряд зубов после столкновения с Радуловым

В первом периоде матча СКА — «Ак Барс» форвард хозяев Валентин Зыков столкнулся с нападающим казанцев Александром Радуловым.

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Источник: РИА "Новости"

Зыков остался лежать на льду, судьи решили посмотреть момент на предмет наложения большого штрафа, однако не увидели фол со стороны капитана «Ак Барса».

«СЭ» стали известны подробности последствий столкновения — Зыков потерял почти весь верхний ряд зубов.

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