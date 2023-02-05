Гришин покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Спартак»

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Игорь Гришин покинул пост главного тренера московского хоккейного клуба «Спартак». Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба красно-белых.

Гришин покинул пост главного тренера «Спартака» по собственному желанию, руководство красно-белых приняло отставку специалиста. Исполняющим обязанности главного тренера команды будет Алексей Заварухин, который был ассистентом в штабе Гришина. Эта отставка стала второй в «Спартаке» с начала сезона: 10 ноября пост главного тренера московской команды покинул Борис Миронов.

После ухода Миронова исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» также был назначен Заварухин, под его руководством красно-белые провели один матч в регулярном чемпионате Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором со счетом 2:1 обыграли московский ЦСКА. Гришин руководил «Спартаком» с 12 ноября, всего под его руководством команда провела 29 матчей, в которых одержала 13 побед и потерпела 16 поражений. В последних четырех играх красно-белые набрали одно очко из восьми возможных.

В июне 2022 года Гришин возглавил «Химик» из Воскресенска, выступающий во Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). За 21 матч в нынешнем сезоне команда под его руководством забросила 82 шайбы. Ранее Гришин также работал в качестве тренера в командах Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Красная Армия» из Москвы и «Толпарь» из Уфы«, клубе “Рязань” из ВХЛ и в юниорской сборной России. В пресс-службе “Спартака” отметили, что после ухода с поста главного тренера красно-белых Гришин вернется в “Химик”.

Отставка Гришина стала шестой в текущем сезоне КХЛ. 10 октября Дмитрий Рябыкин покинул пост главного тренера омского «Авангарда», 24 октября «Сочи» прекратил сотрудничество с Андреем Назаровым, его сменил Сергей Светлов, однако 20 января его отправили в отставку. 2 декабря Олег Знарок по собственному желанию ушел из «Ак Барса».