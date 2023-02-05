Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Сибирь
Адмирал
Хоккей. КХЛ
14:00
Витязь
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Сочи
Хоккей. КХЛ
17:30
Куньлунь
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:30
ЦСКА
Барыс
Все события
11:19 (мск), источник: ТАСС

Гришин покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Спартак»

Исполняющим обязанности главного тренера команды будет Алексей Заварухин.

СпартакКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Игорь Гришин покинул пост главного тренера московского хоккейного клуба «Спартак». Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба красно-белых.

Гришин покинул пост главного тренера «Спартака» по собственному желанию, руководство красно-белых приняло отставку специалиста. Исполняющим обязанности главного тренера команды будет Алексей Заварухин, который был ассистентом в штабе Гришина. Эта отставка стала второй в «Спартаке» с начала сезона: 10 ноября пост главного тренера московской команды покинул Борис Миронов.

После ухода Миронова исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» также был назначен Заварухин, под его руководством красно-белые провели один матч в регулярном чемпионате Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором со счетом 2:1 обыграли московский ЦСКА. Гришин руководил «Спартаком» с 12 ноября, всего под его руководством команда провела 29 матчей, в которых одержала 13 побед и потерпела 16 поражений. В последних четырех играх красно-белые набрали одно очко из восьми возможных.

В июне 2022 года Гришин возглавил «Химик» из Воскресенска, выступающий во Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). За 21 матч в нынешнем сезоне команда под его руководством забросила 82 шайбы. Ранее Гришин также работал в качестве тренера в командах Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Красная Армия» из Москвы и «Толпарь» из Уфы«, клубе “Рязань” из ВХЛ и в юниорской сборной России. В пресс-службе “Спартака” отметили, что после ухода с поста главного тренера красно-белых Гришин вернется в “Химик”.

Отставка Гришина стала шестой в текущем сезоне КХЛ. 10 октября Дмитрий Рябыкин покинул пост главного тренера омского «Авангарда», 24 октября «Сочи» прекратил сотрудничество с Андреем Назаровым, его сменил Сергей Светлов, однако 20 января его отправили в отставку. 2 декабря Олег Знарок по собственному желанию ушел из «Ак Барса».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, после 59 игр команда набрала 58 очков. Красно-белые на три очка отстают от минского «Динамо», которое занимает восьмое место, дающее право выхода в плей-офф КХЛ. 3 февраля «Спартак» на своем льду уступил нижнекамскому «Нефтехимику» (2:3), это поражение стало для команды четвертым подряд. В следующем матче «Спартак» в Минске сыграет с «Динамо», встреча пройдет 7 февраля.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Федор Емельяненко о своем последнем бое: я хочу биться с чемпионом и благодарен, что мне этот бой дали
Российский хоккеист рассказал о жизни и игре в Канаде
Фоторепортажи
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
10Главные зимние трансферы в Европе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь