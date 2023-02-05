Очередной закат народной команды. «Спартак» попрощался со вторым тренером за три месяца

Источник: Официальный сайт КХЛ

«Февраль. Достать чернил и плакать!» — теперь российские хоккейные тренеры имеют все основания говорить языком Пастернака. Старт последнего месяца зимы принёс неудачи сразу двум заметным специалистам. Сутками ранее «Металлург» прекратил сотрудничество с Дмитрием Рябыкиным; а сегодня, 5 февраля, Игорь Гришин подал в отставку с поста главного тренера «Спартака».

Насколько добровольный характер носило решение наставника, остаётся лишь догадываться. Предположения о том, что московский клуб попрощается с Гришиным, высказывались уже давно, имели под собой твёрдую почву, и в немалой степени удивительно, что увольнение случилось только сегодня.

В рамках последних двух месяцев соотношение побед и поражений у «Спартака» достигло 1:3. На этом отрезке красно-белые заработали всего 13 очков: дважды пересилили минское «Динамо», выиграли по матчу у «Сочи» и «Куньлуня», а также ниспровергли «Локомотив» — без ярославского клуба состав жертв выглядел бы совсем скромно.

Но в конце января игровой кризис москвичей достиг таких масштабов, что справиться с сочинцами и китайцами уже не удалось. Потерявшие турнирную мотивацию соперники взяли реванш, выкинули «Спартак» из кубковой восьмёрки на Западе и обнажили его по-настоящему глубинные проблемы.

Матч с «Сочи» выявил тотальное разрушение дисциплины в команде. По ходу первого периода красно-белые схватили два больших штрафа до конца игры. Причём одним из провинившихся оказался вратарь Алексей Красиков, внезапно и опасно сыгравший высоко поднятой клюшкой.

Осознавая глубину провала, менеджеры «Спартака» сделали реверанс в сторону разгневанных болельщиков: все зрители, наблюдавшие за поражением от «Сочи», получили возможность бесплатно посетить следующий матч. Но и он не добавил фанатам положительных эмоций — «Нефтехимик», как и его предшественники, разжился в российской столице двумя очками.

А как всё хорошо начиналось! 12 ноября прошлого года Гришин заменил в «Спартаке» Бориса Миронова. Новичок КХЛ стартовал с клубного рекорда — выиграл шесть матчей подряд. Команда демонстрировала активный и зрелищный хоккей: много забивала и не стремилась отсиживаться в оборонительных окопах.

Гришин охотно общался с журналистами, давал довольно обстоятельные и доброжелательные пресс-конференции, в хорошем смысле поражая окружающих. Специалист неоднократно говорил, что получает удовольствие от работы в команде такого уровня и от игры, которую ей ставит, а к трудностям относился как к неизбежным спутникам — без паники и философски.

Есть многочисленные версии, что подход Гришина к жизни не совпал с установками московских боссов. «В “Спартаке” с таким руководством невозможно кайфовать. Чуть-чуть покайфуешь, одну игру проиграешь — и сразу всё счастье уходит», — говорил на неделе экс-хоккеист Сергей Гимаев.

Бывший нападающий «Спартака» Александр Кожевников считает, что основная причина клубных бед — в хоккеистах. «Замена второго тренера за сезон — конечно, это неприятно, — делится с “Чемпионатом” двукратный олимпийский чемпион. — Я думаю, что проблема в ведущих игроках. Не хватает забивающих нападающих. Лучший бомбардир не забивает уже игр пять, наверное. Не один человек должен забивать. Вароне что-то один хочет создать и всё время очки набирает. Остальные шайбочку по ленточке гоняют, а забить не могут. Мастерства не хватает для голов. А как вы тогда выиграете у команд, которые ложатся, играют через “не могу”? “Спартак” так пока не может».

Как бы то ни было, после декабрьской паузы в «Спартаке» что-то сломалось, а починить Гришин не успел. Теперь у его последователя будет меньше 10 матчей, чтобы всё исправить и спасти команду от досрочного отпуска.

Источник: Официальный сайт КХЛ

Временно обязанности главного тренера возложены на Алексея Заварухина. Но совсем не факт, что именно он доведёт команду до окончания регулярного чемпионата. В то же время круг претендентов на роль главного крайне узок. Спартаковцы наверняка могут обратиться к Андрею Назарову. Он уже успел поработать в текущем сезоне, умеет взбодрить подопечных на короткой дистанции и обладает навыками по взаимодействию с молодыми игроками. Другие варианты куда менее «рабочие»: Дмитрий Квартальнов вряд ли согласится взойти на позицию «пожарного», Олег Знарок в «Спартаке» уже пробовался, а о ещё одном свободном специалисте — Дэвиде Немировски — слишком давно ничего не слышно.