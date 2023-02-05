«Барыс» обыграл ЦСКА (6:5 ОТ), отыгравшись три раза по ходу матча. Михайлис сделал дубль и набрал 5 очков

По ходу игры казахстанский клуб смог отыграться три раза: с 0:1, с 2:4 и с 4:5. ЦСКА вышел вперед — 5:4 — на отметке 50:28 в третьем периоде. Но форвард «Барыса» Никита Михайлис сравнял счет спустя 23 секунды. Михайлис, помимо этого, забросил победную шайбу команды в овертайме. Нападающий отметился 5 (2+3) баллами в этом матче.