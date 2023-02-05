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20:25 (мск), источник: Sports.Ru

«Барыс» обыграл ЦСКА (6:5 ОТ), отыгравшись три раза по ходу матча. Михайлис сделал дубль и набрал 5 очков

«Барыс» одержал волевую победу над ЦСКА. Команда тренера Андрея Скабелки обыграла ЦСКА (6:5 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Барыс
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Источник: Чемпионат.com

По ходу игры казахстанский клуб смог отыграться три раза: с 0:1, с 2:4 и с 4:5. ЦСКА вышел вперед — 5:4 — на отметке 50:28 в третьем периоде. Но форвард «Барыса» Никита Михайлис сравнял счет спустя 23 секунды. Михайлис, помимо этого, забросил победную шайбу команды в овертайме. Нападающий отметился 5 (2+3) баллами в этом матче.

Победа позволила «Барысу» сохранить шансы на попадание в плей-офф, поскольку команда провела больше всех матчей (62) в Восточной конференции.

Команда из Казахстана занимает 10-е место в таблице, набрав 59 очков. Каждый из ближайших конкурентов сыграл меньше игр — «Трактор» (60), «Нефтехимик» (60), «Амур» (59).

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ЦСКА
5:6ОТ
2:1, 2:1, 1:3
Барыс
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