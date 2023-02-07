Собирался уехать в США, а загремел в российскую армию. Спустя полгода вратарь Федотов получил звание от Минспорта

На днях целый ряд хоккейных людей, от тренеров и игроков до функционеров, обзавелись наградами. Вице-президент ФХР, а по совместительству главный тренер СКА Роман Ротенберг награжден орденом почета. Так же его удостоился главный тренер сборной России Алексей Жамнов. А еще по указу Владимира Путина почетный президент «Спартака» Вячеслав Старшинов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Почти одновременно с этим звания мастеров спорта международного класса были присвоены Александру Никишину, Павлу Карнаухову, Антону Слепышеву и Ивану Федотову. Все четверо завоевали серебряные медали на Олимпиаде в Пекине. За год, что почти прошел с Игр в китайской столице, Карнаухов и Слепышев успели стать чемпионами КХЛ, Никишин перешел из «Спартака» в СКА, а Федотов… Его судьба сложилась куда менее тривиально.

Вот уже полгода Федотов служит в Вооруженных силах Российской Федерации. 1 июля 2022 года основной вратарь сборной России на Олимпийских играх был задержан по запросу военной прокуратуры по подозрению в уклонении от военной службы. Впоследствии сразу на нескольких хоккеистов-уклонистов, в том числе форварда СКА Михаила Воробьева, заводили уголовные дела о покупке военного билета. Однако никого из них не отправили служить в армию.

Из родного для вратаря Петербурга его перевели служить в Северодвинск. Слухи о том, что двухметрового Федотова отправят на подводную лодку, так и остались просто слухами. Впоследствии из Северодвинска серебряного призера Олимпиады командировали в Всеволожск — город в Ленинградской области. И вот уже там Иван получает какую-никакую ледовую практику. Ему разрешили участвовать в тренировках ХК «ВМФ».

Что же с Федотовым происходило все это время? Его увозили на машине «Скорой помощи», но серьезных проблем со здоровьем Иван избежал: это было всего лишь обострение гастрита на фоне стресса. Потом адвокаты хоккеиста пытались обжаловать решение призывной комиссии. Суд по этому делу всякий раз переносили. Когда дело уже подходило к последней назначенной дате, в России была объявлена частичная мобилизация. Мы не знаем, связаны два этих факта или нет, но Федотов со своими представителями отозвали иск.

Примерно тогда же в российских СМИ появились странные слухи о том, что Федотов может вернуться на «гражданку», после чего ЦСКА заключит с ним контракт и… обменяет в СКА. Неизвестно на чем были основаны такие предположения, но первого и главного условия в виде дембеля не случилось. СКА впоследствии обменял Александра Самонова на Владислава Подъяпольского из «Северстали», а затем продлил контракт как с Подъяпольским, так и с другим вратарем Дмитрием Николаевым. Если в Питере на своего земляка и рассчитывали, то быстро нашли ему замену.

ЦСКА после ухода Федотова, который был первым номером «армейцев» в чемпионский сезон, задействовал уже четверых голкиперов. Два матча сыграл 19-летний Дмитрий Гамзин, четыре игры на счету 21-летнего Всеволода Скотникова, но основной тандем выглядит так: Адам Рейдеборн — Александр Шарыченков. Здесь как по количеству проведенных матчей, так и по качественной статистике предпочтение у шведа, который год назад подстраховывал Федотова. Сменив роль бэкапа на более ответственную позицию, Рейдеборн прибавил.

А что же «Филадельфия»? Собираются ли в США дожидаться Ивана из армии? Похоже, что нет. «Флайерз» имели возможность заморозить контракт россиянина и тем самым перенести его на сезон, но делать этого не стали. Изначально предполагалось, что серебряный призер Олимпиады должен был конкурировать со шведом Феликсом Сандстремом за право подстраховывать Картера Харта. В итоге конкуренцию Сандстрему навязан его соотечественник Самуэль Эрссон. 23-летний швед провел за «летчиков» семь игр. На его место мог быть Иван.

В НХЛ Федотова не ждут. Да и вряд ли он сам отправится за океан после полностью пропущенного сезона. В СКА сформировали вратарский дуэт на годы вперед. Может ли вернуться Иван в ЦСКА, откуда уходил прошлой весной в «Филадельфию»? Всех подробностей взаимоотношений игрока и клуба мы не знаем, но сейчас этот сценарий выглядит маловероятным. Однако летом Иван закончит службу в ВС РФ и вернется на лед уже в статусе мастера спорта международного класса. Нет сомнений, что найдется клуб, который протянет ему руку. И даже не из-за наград и званий.