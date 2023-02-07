«Сибирь» первой в Восточной конференции вышла в плей-офф КХЛ

Встреча, прошедшая во вторник в Новосибирске, завершилась в серии буллитов со счетом 5:4 (1:0, 2:1, 1:3, 0:0, 2:1) в пользу «Трактора». У победителей шайбы забросили Роберт Хэмилтон (7-я минута), Никита Тертышный (24), Петр Хохряков (37) и Максим Шабанов (57), победный буллит на счету Тертышного. У хозяев отличились Тэйлор Бек (27), Валентин Пьянов (50), Максим Сушко (58) и Тревор Мерфи (60).

Новосибирская команда набрала 78 очков и вышла на первую строчку в таблице Восточной конференции. «Сибирь» опережает занимающий девятую строчку «Нефтехимик» на 17 баллов, нижнекамской команде осталось отыграть восемь матчей в «регулярке». «Трактор» (61 очко) занимает 10-ю строчку и тоже не сможет догнать сибиряков.