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19:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сибирь» первой в Восточной конференции вышла в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» проиграла челябинскому «Трактору» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но сумела первой из команд Восточной конференции завоевать досрочную путевку в плей-офф.

СибирьКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во вторник в Новосибирске, завершилась в серии буллитов со счетом 5:4 (1:0, 2:1, 1:3, 0:0, 2:1) в пользу «Трактора». У победителей шайбы забросили Роберт Хэмилтон (7-я минута), Никита Тертышный (24), Петр Хохряков (37) и Максим Шабанов (57), победный буллит на счету Тертышного. У хозяев отличились Тэйлор Бек (27), Валентин Пьянов (50), Максим Сушко (58) и Тревор Мерфи (60).

Новосибирская команда набрала 78 очков и вышла на первую строчку в таблице Восточной конференции. «Сибирь» опережает занимающий девятую строчку «Нефтехимик» на 17 баллов, нижнекамской команде осталось отыграть восемь матчей в «регулярке». «Трактор» (61 очко) занимает 10-ю строчку и тоже не сможет догнать сибиряков.

В шести очных встречах нынешнего сезона «Сибирь» сумела обыграть «Трактор» лишь однажды.

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