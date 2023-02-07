«Салават Юлаев» победил ЦСКА в матче КХЛ

Встреча в Уфе завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0). В составе хозяев шайбы забросили Григорий Панин (9-я минута) и Александр Хмелевский (61-я). У гостей отличился Сергей Плотников (51-я), который набирает очки в четвертой игре подряд (2 шайбы + 3 голевые передачи).