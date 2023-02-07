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19:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Салават Юлаев» победил ЦСКА в матче КХЛ

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» на своем льду в овертайме обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Салават Юлаев
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Уфе завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0). В составе хозяев шайбы забросили Григорий Панин (9-я минута) и Александр Хмелевский (61-я). У гостей отличился Сергей Плотников (51-я), который набирает очки в четвертой игре подряд (2 шайбы + 3 голевые передачи).

Команды обменялись победами в текущем сезоне, в первой очной игре выиграли армейцы (4:2).

«Салават Юлаев» (71 очко, 60 матчей) занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ. ЦСКА (82 балла, 60 игр), ранее гарантировавший себе участие в плей-офф, располагается на второй строчке на Западе.

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Салават Юлаев
2:1ОТ
1:0, 0:0, 0:1
ЦСКА
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