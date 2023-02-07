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19:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Металлург» победил СКА в матче КХЛ

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Металлург
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 3:2 (2:0, 1:0, 0:2). У хозяев отличились Григорий Дронов (11-я минута), Семен Кошелев (14) и Филипп Майе (22), во втором периоде буллит не реализовал Егор Яковлев. У гостей шайбы забросили Марат Хайруллин (43) и Игорь Ожиганов (46).

Голкипер СКА Владислав Подъяпольский вышел на лед в своем 250-м матче в КХЛ. Он был заменен на 14-й минуте матча после второй пропущенной шайбы.

«Металлург» одержал вторую победу подряд и с 74 очками в 60 матчах идет четвертым в турнирной таблице Восточной конференции. СКА (93 очка, 61 матч) лидирует на Западе. В следующем матче магнитогорцы 9 февраля примут подмосковный «Витязь», петербуржцы в тот же день на выезде встретятся с екатеринбургским «Автомобилистом».

«Автомобилист» во вторник обыграл «Витязь» на своем льду со счетом 3:0.

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Металлург
3:2
2:0, 1:0, 0:2
СКА
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