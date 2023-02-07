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7 февраля, источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» нанесли поражение московскому «Спартаку»

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейное минское «Динамо» добилось домашней победы в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
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Источник: РИА "Новости"

Во вторник «зубры» на «Минск-Арене» принимали главного конкурента за место в плей-офф КХЛ — московский «Спартак». Начало встречи лучше удалось гостям, которые открыли счет всего через четыре минуты после стартового вбрасывания. Динамовцы добились успеха в атаке уже в следующем периоде: сперва Седрик Пакетт сравнял цифры на табло, а незадолго до второго перерыва Ник Меркли вывел хозяев вперед. В заключительной трети «бело-голубые» поразили ворота соперника еще раз: за несколько секунд до сирены окончательный счет установил Дмитрий Коробов — 3:1 в пользу «Динамо».

Благодаря этой победе подопечные Крэйга Вудкрофта поднялись на 7-е место в Западной конференции КХЛ. В активе «зубров» 63 очка, у череповецкой «Северстали» на пункт меньше при игре в запасе. «Спартак» отстает от «Динамо» уже на пять баллов. Далее минчан ожидает заключительная в текущем регулярном чемпионате выездная серия, по ходу которой наша команда сыграет с челябинским «Трактором» (9 февраля), «Автомобилистом» из Екатеринбурга (11.02), а также с омским «Авангардом» (13.02). −0-

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Динамо Мн
3:1
0:1, 2:0, 1:0
Спартак
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