Хоккеисты минского «Динамо» нанесли поражение московскому «Спартаку»

Во вторник «зубры» на «Минск-Арене» принимали главного конкурента за место в плей-офф КХЛ — московский «Спартак». Начало встречи лучше удалось гостям, которые открыли счет всего через четыре минуты после стартового вбрасывания. Динамовцы добились успеха в атаке уже в следующем периоде: сперва Седрик Пакетт сравнял цифры на табло, а незадолго до второго перерыва Ник Меркли вывел хозяев вперед. В заключительной трети «бело-голубые» поразили ворота соперника еще раз: за несколько секунд до сирены окончательный счет установил Дмитрий Коробов — 3:1 в пользу «Динамо».