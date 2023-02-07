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7 февраля, источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» в четвертый раз за сезон обыграло «Сочи» в матче КХЛ

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Динамо М
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:1 (2:0, 2:0, 0:1) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Павел Кудрявцев (5-я минута), Эрик О’Делл (12, 24) и Александр Скоренов (39). В составе сочинцев отличился Кирилл Петьков (46).

«Динамо» обыграло «Сочи» в четвертый раз за сезон.

«Бело-голубые» с 79 очками в 60 матчах занимают пятое место в таблице Западной конференции, «Сочи» идет на последнем, 11-м месте, набрав 23 очка.

В следующем матче «Динамо» 10 февраля сыграет в гостях с ярославским «Локомотивом», сочинцы днем ранее примут московский «Спартак».

В другом матче дня владивостокский «Адмирал» победил в гостях нижегородское «Торпедо» (3:1), а минское «Динамо» победило дома московский «Спартак» (3:1).

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4:1
2:0, 2:0, 0:1
Сочи
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