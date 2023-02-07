«Ак Барс» вышел в плей-офф КХЛ, выиграв 14 из 18 матчей при Билялетдинове

Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова уступала 0:2 по ходу матча, но обыграла «Нефтехимик» (4:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Казанский клуб стал вторым участником розыгрыша Кубка Гагарина от Восточной конференции. Первой это сделала «Сибирь».

«Ак Барс» одержал 14 побед в 18 матчах под руководством Билялетдинова. На этом отрезке команда проиграла «Металлургу» (2:4), «Сибири» (3:4 ОТ), «Салавату Юлаеву» (1:2 ОТ) и СКА (4:7).

Казанцы занимают первое место в таблице конференции, набрав 79 баллов в 61 матче.