Радулов расцвёл при Билялетдинове! Теперь мы видим настоящую звезду КХЛ

Идея совместной работы Олега Знарка и Александра Радулова в «Ак Барсе» изначально выглядела бесперспективно и утопично. Было понятно, что тренер и хоккеист не сработаются и не уживутся друг с другом в одном коллективе. В итоге в команде начались распри, результат отсутствовал, никакой нормальной атмосферы внутри коллектива не наблюдалось, а сами непростые взаимоотношения между Александром и Олегом Валерьевичем закончились сперва выводом из состава игрока, а впоследствии увольнением тренера. Зачем нужно было соединять вместе два огня, памятуя о давних разногласиях между двумя людьми ещё со времён сборной России, до сих пор остаётся загадкой. В общем, обожглись все.

«Для чего эти перестановки? Чтобы найти крайнего? Кто может сказать, что я не выкладываюсь, не создаю моменты голевые? Я смело могу сесть и посмотреть нарезку своей игры. Я адекватно смотрю на вещи и очень люблю хоккей, но, когда идёт такая несправедливость, трудно молчать. Не хочу ни на кого ничего сваливать, но хоккей — командная игра. И если что-то делается, то нужно делать это от чистого сердца и чтобы это действительно команду подстёгивало», — говорил сам Радулов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Радулов и Знарок — лидеры по натуре. Но если тренерская карьера чемпиона корейской Олимпиады, судя по всему, близка к завершению, то Радулов в свои 36 лет по-прежнему даст фору многим молодым. Энергии и запала у Александра, когда сам крайний нападающий этого хочет, хоть отбавляй.

Символично, что расцветать Радулов начал после того, как в «Ак Барс» на пост главного тренера вернулся Зинэтула Билялетдинов. Беспрекословный авторитет и настоящий вожак, умеющий собрать вокруг себя настоящий коллектив, включая звёзд, с которыми, как правило, сложнее всего работать. Теперь в Казани никто не тянет одеяло на себя, команда выглядит единым кулаком и даже уже обеспечила себе выход в плей-офф. Второй по счёту на Востоке, вслед за одной из главных сенсаций регулярки в лице «Сибири».

Радулов и при Знарке не выглядел серым пятном: Саша был одним из тех, кто старается и бьётся в каждом эпизоде. Теперь же форвард, будучи капитаном, снова полноправно подтверждает статус настоящей звезды КХЛ и одного из самых харизматичных игроков лиги. Возьмите даже вчерашний принципиальный матч с «Нефтехимиком»: три голевые передачи, пас-конфетка на Шипачёва, а затем и вручённая Билялетдинову тюбетейка в раздевалке. Всё дело в том, что на днях у внука Зинэтулы Хайдяровича Александра Романова и его супруги родилась дочь, а сам Билялетдинов стал прадедушкой.

Порой эмоции Радулова достигают апогея, и тогда соперникам прилетает так, как в матче со СКА прилетело Валентину Зыкову. Который, кстати, сам нёсся в сторону на соперника применять силовой приём, а в итоге отлетел от Александра, словно от стенки, лишившись зубов и заработав сотрясение. Радулов, конечно, извинился, но сам же отметил, что хоккей есть хоккей.

Сейчас в активе Александра Радулова 48 (21+27) очков в 55 сыгранных матчах при показателе полезности «+2». Безусловно, в плей-офф этот мастер наведёт шороху, но самое главное, что наша лига и болельщики снова получили в своё распоряжение лидера и звезду с постоянно горящими глазами. В нынешние непростые времена это особенно важно.