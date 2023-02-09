«Раз, и все охренели». Хоккеист Пономарев рассказал о жене из «Фабрики звезд», которая старше его на 13 лет

20-летний Пономарев и 33-летняя Лысенко поженились в августе прошлого года.

Лысенко — певица, телеведущая, блогер, мать двух дочерей от предыдущего брака.

— Не могу не задать вопрос про твою свадьбу, которая для многих стала шоком. Раз, и ты со своей супругой Юлией выкладываешь в соцсети фотографии со свадьбы.

— Раз, и все охренели. У меня сразу были серьезные намерения. Не было такого, что сейчас поиграю — и все. Я не любитель историй про «легкий флирт и разбежались». Понимал, куда иду и в какую игру играю. Знал, что не дам заднюю. Либо я буду ********* [дураком], либо мы не сойдемся. Мы сошлись и друг друга отлично понимаем. Делаем друг друга лучше без какого-либо влияния.

Я вот буквально вчера думал над тем, как делать друг друга лучше. Условно, мы рисуем два круга Эйлера, где один круг накладывается на другой. И вот мы не занимаем и не забираем промежуточное пространство, которое соединяет нас. В итоге получается симбиоз двух наших красок.

Мы даем возможность развиваться друг другу и не навязываем какие-то свои мнения. Не говорим: «Ты не ходишь сюда, а ты не ходишь сюда». Просто ненарочно развиваемся в этом союзе. Рассказываем очень много историй. Например, я рассказываю ей о том, кто был главой ЧК во время революции, на какие компании распался Standard Oil. Обсуждаем фильмы, книги. Мы живем на одной волне.

— Как вы познакомились?

— На Кубке Карьяла. Записали интервью — и все. В следующий раз говорили, когда прилетели из Финляндии в Москву. Стояли в аэропорту, ждали багаж, и я решил спросить: «Что слушаешь?» Она ответила: «Людовико Эйнауди». Я рассказал, что специально летал в Бельгию на его концерт и сам получаю удовольствие от его творчества. И наше минутное общение на том и закончилось. Потом месяца полтора не общались, а затем пошли какие-то СМС, ответы ей в соцсетях.

— Она рассказывала, что ее дочки попросили разрешения называть тебя папой. Как быстро нашел с ними общий язык?

— Я считаю, что многие люди из обеспеченных семей пытаются купить ребенка и компенсировать этим свое отсутствие, нежели чему-то научить их. Мне кажется, куда важнее научить чему-то детей и им привить дисциплину. Какие-то подарки мне видятся бессмысленными, потому что в какой-то момент они устаревают и обесцениваются. А знания, которые в тебя вкладывают, остаются.

Например, я помню, кто научил меня завязывать шнурки, — это мой первый тренер. Понимаю, что мне хватало родительского внимания, меня достаточно любили. Но сейчас мне хочется взять что-то от своих родителей, подкорректировать моменты, с которыми я не согласен, и перенести это на общение с моими детьми.

Поэтому стараюсь научить девочек чему-то. Мы можем сходить на каток или поделать примеры по математике. Вот, кстати, дети Юлю могут продавить и сказать: «У меня болит голова, у меня болит живот». Передо мной же можно рыдать, но меня не продавить этим. Я ведь сам этим же занимался в детстве — симулировал. Чтобы не делать домашнюю работу, мог сказать родителям все что угодно. Но сейчас понимаю, что ей нужно заниматься. Особенно в первые пять классов — в дальнейшем этот фундамент очень сильно поможет. Потом уже можно заниматься самообразованием и тем, что ты хочешь.

— Как твои родители отреагировали на решение пожениться?