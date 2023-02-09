Гусев пропал из состава СКА. Неужели суперзвезду уже списали?

В СКА возникла небанальная ситуация, которая при взгляде со стороны почти тянет на скандал. Один из лучших игроков в истории КХЛ Никита Гусев плотно присел в запас, пропустив по решению тренерского штаба последние три матча, и не отправился с командой на выездную серию.

«У нас нет конфликтов в команде, — ответил главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг после недавней игры с “Локомотивом” на вопрос о причинах отсутствия форварда. — Идет ротация. Если вы заметили, многие лидеры уже отдыхали. Хотим подвести команду к общему знаменателю в плей-офф, нашей системе нужна лучшая “физика” в лиге. Выводим каждого игрока и всю команду в целом на пик перед плей-офф. А с Никитой мы работаем. Хотим увидеть лучшего Гусева в плей-офф».

Если этого не произойдет и Ротенберг окончательно разочаруется в своем любимце, то отнестись к такому повороту событий надо абсолютно спокойно. Ничего скандального — только обычный момент в спортивной жизни любого профессионала. Иногда у героев недавнего прошлого может что-то не получиться в настоящем. Гусеву тоже не имеет смысла переживать, ведь он и его могущественный агент Юрий Николаев найдут новую команду, которая больше подойдет по стилю.

В текущей ситуации нет ничего криминального. Некоторые коллеги первоначально усмотрели в ней повторение событий двухлетней давности. Тогда в немилость в Санкт-Петербурге попал другой негабаритный технарь Владимир Ткачев. Ему предъявляли в вину слабое участие в оборонительных действиях. Он три недели тренировался по индивидуальной программе, вернулся в состав, потом блеснул в плей-офф в серии с московским «Динамо», но против машины ЦСКА оказался менее эффективен и досматривал финал «Запада» из ложи.

Больше, чем просто хороший игрок

При внешнем сходстве двух сюжетов разница между ними существенная. Теперь Ротенберг взял всю управленческую власть в свои руки и перебрался на тренерскую скамейку. Для него Гусев значит гораздо больше, чем просто сильный хоккеист и даже звезда. Скорее, его можно назвать младшим братом. Именно Никита спас сборную России от провала против немцев в олимпийском финале пять лет назад. Не сравняй он счет на последней минуте третьего периода, внутри отечественного хоккея произошли бы гигантские изменения, и Ротенберг почти наверняка потерял свое влияние.

Известно, что от подписания Гусева его по ходу нынешнего чемпионата отговаривали всем миром. С подачи Ротенберга СКА в межсезонье чуть сдвинулся в сторону более жесткой, силовой и прямолинейной системы. Для не самого мобильного Гусева, к тому же готовившегося летом самостоятельно и пропустившего вторую командную предсезонку подряд, этот стиль не очень подходит. Но главный тренер, помня о всем хорошем, что связывало его с нападающим, взял полную ответственность по новому контракту в свои руки.

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Форвард не смотрелся в игре СКА совсем инородным телом и свою работу делал исправно. В первой двадцатке лучших бомбардиров регулярного чемпионата только Гусев и француз Да Коста из «Автомобилиста» идут по графику «больше очка за игру». В нынешнем чемпионате нападающий набрал 42 (20+22) балла в 33 матчах и идет на четвертом месте в списке самых результативных хоккеистов СКА.

Своей звезде Ротенберг доверял всецело. Среднее игровое время нападающего в нынешнем чемпионате составляет 18.57. В укороченном прошлом сезоне, когда было несколько пауз на Евротур, Гусев находился на льду побольше (19.16). Однако, если изучить статистику, эти показатели являются для него максимальными за всю карьеру в Санкт-Петербурге. Например, в своем лучшем сезоне-2018/19, когда Никита набрал 82 очка, его игровое время составляло заметно меньше (15.52).

Поверить в версию о не лучшем физическом состоянии игрока, которая исходит от Ротенберга, можно легко. Он слишком сильно положился на свою звезду и, вероятно, в какой-то момент у нее кончились силы. В своем последнем до перевода в запас матче с «Торпедо» (1:2Б) Гусев провел на льду 23 минуты 30 секунд! Он максимально эффективно играет, получая меньше времени. Его физические данные очень скромные и выносливость никогда не относилась к сильным сторонам. В системе СКА, опирающейся на скорость по направлению «север — юг», Гусеву визуально было непросто. Он привык и приучил всех и себя к контролю шайбы, смене направления движения, неожиданным паузам и хитрым ходам.

Довелось услышать еще о двух моментах, которые подтолкнули менеджмент СКА к нынешнему решению. Первый — супруга Гусева находится в США и скоро должна родить ребенка, поэтому игрок по понятным причинам не может сконцентрироваться на хоккее на все 100 процентов. Второй — за личные статистические достижения форварду положен бонус. Его якобы специально притормозили. Однако этот вывод плохо сочетается с огромным доверием, которое было у Гусева, а СКА — совсем не бедный родственник, вынужденный экономить каждый рубль.

Сейчас Никита готовится по индивидуальной программе в Санкт-Петербурге в «Хоккейном городе» вместе с молодыми игроками клубной системы и тренерами. Он пропустит еще три встречи, которые армейцы проведут на выезде против «Автомобилиста», «Авангарда» и «Барыса». Ожидается, что Гусев вернется в основной состав 16 февраля в домашнем матче против «Сибири». Времени для того, чтобы передохнуть и восстановить кондиции, полно. История Никиты и СКА пока далека от того, чтобы считаться перевернутой страницей.