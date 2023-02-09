Хоккеисты «Барыса» вошли в число лучших сезона КХЛ
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте составила подборку лучших игроков сезона по различным статистическим показателям, сообщают Vesti.kz.
БарысКХЛ: таблица и календарь
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте составила подборку лучших игроков сезона по различным статистическим показателям, сообщают Vesti.kz.
В их число вошли нападающие «Барыса» Аркадий Шестаков и Линден Вей. Они вошли в список лучших хоккеистов регулярного чемпионата по давлению на соперников при передачах.
Напомним, что на данный момент «Барыс» ведет борьбу за выход в плей-офф. Он занимает 11-е место в Восточной конференции.