Хоккейное минское «Динамо» в гостях уступило челябинскому «Трактору»

Первым соперником «зубров» в заключительном гостевом турне чемпионата стала 10-я команда Восточной конференции — «Трактор». Челябинцы начали поединок по-хозяйски: в первой трети в ворота минчан влетели две безответные шайбы, а на старте второго периода преимущество «медведей» стало угрожающим — 3:0. Динамовцы пришли в себя уже после экватора встречи: сперва цель поразил Брэндон Козун, а буквально в следующей атаке «зубров» Райан Спунер сократил отставание минской команды до минимума. Однако не прошло и двух минут, как хоккеисты «Трактора» вновь обеспечили себе задел — 4:2. В заключительной трети «бело-голубые» усилиями Джозефа Душака снова подобрались к челябинцам на расстояние одного гола, но перевести игру в овертайм не смогли. Финальный счет — 3:4, «Динамо» уступает.
Это поражение стало для подопечных Крэйга Вудкрофта вторым в четырех февральских матчах. На данный момент минчане продолжают идти на 7-м месте Западной конференции КХЛ, конкуренты «Динамо» за место в плей-офф — «Северсталь» и «Спартак» — завершат свои игры вечером 9 февраля. Выездная серия белорусского клуба продолжится 11 февраля поединком против «Автомобилиста» из Екатеринбурга, встреча стартует в 15.00.