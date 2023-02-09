Хоккейное минское «Динамо» в гостях уступило челябинскому «Трактору»

Первым соперником «зубров» в заключительном гостевом турне чемпионата стала 10-я команда Восточной конференции — «Трактор». Челябинцы начали поединок по-хозяйски: в первой трети в ворота минчан влетели две безответные шайбы, а на старте второго периода преимущество «медведей» стало угрожающим — 3:0. Динамовцы пришли в себя уже после экватора встречи: сперва цель поразил Брэндон Козун, а буквально в следующей атаке «зубров» Райан Спунер сократил отставание минской команды до минимума. Однако не прошло и двух минут, как хоккеисты «Трактора» вновь обеспечили себе задел — 4:2. В заключительной трети «бело-голубые» усилиями Джозефа Душака снова подобрались к челябинцам на расстояние одного гола, но перевести игру в овертайм не смогли. Финальный счет — 3:4, «Динамо» уступает.