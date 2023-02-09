Джозеф Душак побил рекорд результативности среди защитников минского «Динамо»

Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат9.02.2023, 17:00 (МСК UTC+3)ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 6045 зрителей
|Анвар Гатиятулин
|Крэйг Вудкрофт
|Кирилл Устименко(Кирилл Устименко)
|Алексей Колосов(Константин Шостак, Константин Шостак)
|11:42
|Сергей Калинин(Петр Хохряков, Кирилл Капустин)
|18:41
|Седрик Пакетт
|18:51
|Сергей Калинин(Максим Шабанов, Теему Пулккинен)
|26:48
|Кирилл Капустин(Сергей Телегин, Сергей Калинин)
|31:13
|Кирилл Устименко
|31:56
|Брэндон Козун(Седрик Пакетт, Джозеф Душак)
|33:57
|Райан Спунер(Джозеф Душак, Брэндон Козун)
|35:01
|Сергей Телегин
|35:28
|Максим Шабанов(Владимир Ткачев, Альберт Яруллин)
|38:54
|Седрик Пакетт
|50:42
|Роман Манухов
|56:17
|Джозеф Душак(Ник Меркли, Дмитрий Коробов)
|57:38
|Командный штраф
|6
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|1
|1
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Алексей Раводин(Россия, Московская область)