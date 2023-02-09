Главный тренер минского «Динамо» Вудкрофт назвал причины поражения от «Трактора»

"В первую очередь скажу, что я разочарован результатом. Всё-таки наша команда играла неплохо, но не показала всего, что должна была, должный уровень и заряженность, учитывая ситуацию, которая у нас сейчас есть. Где-то были неправильные тактические действия в обороне, приведшие к пропущенным шайбам. Особенно гол, который пропустили в большинстве. Он на какое-то время подкосил команду. Дальше мы продолжали сражаться, бороться и играть до конца. Немного не хватило в концовке.

Как оценю игру голкипера Колосова сегодня? Не скажу, что сегодня есть какая-то вина вратарей. Просто где-то были неправильные действия в защите. Например, при первом голе мы не помогли Колосову перед воротами, во второй шайбе он сделал блестящий сейв, но было быстрое добивание. Третий гол — быстрая атака, защитники не успели перестроиться. Колосов не был плох, мы ему не так помогали. Алексей постоянно подтаскивал нас в этом сезоне, то же скажу и про Константина Шостака. Он сегодня хорошо отработал«, — цитирует Вудкрофта сайт “Трактора”.