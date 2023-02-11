Минское «Динамо» продолжит гостевую серию матчем против «Автомобилиста»
11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» продолжают заключительную в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ выездную серию, сообщает корреспондент БЕЛТА.
11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» продолжают заключительную в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ выездную серию, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Вторым соперником «зубров» по ходу гостевого турне станет «Автомобилист» из Екатеринбурга. На данный момент уральцы с 75 баллами идут на Востоке четвертыми, практически обеспечив себе выход в плей-офф. Для достижения цели команде в оставшихся играх нужно набрать всего очко. Правда, 2023 год пока складывается для «Авто» скверно: у екатеринбуржцев всего пять побед в последних 15 матчах. Подопечные Крэйга Вудкрофта на этом отрезке выглядели получше, но борьба за попадание в нокаут-раунд от Западной конференции у «зубров» в самом разгаре. За шесть встреч до окончания регулярного чемпионата минчане с 63 очками замыкают топ-8 на Западе, на один пункт нашу команду опережает «Северсталь», идущий 9-м «Спартак» отстает на три балла.
Предыдущую встречу в КХЛ «Динамо» и «Автомобилист» провели менее месяца назад в Минске, тогда для определения победителя понадобился овертайм, где удачливее оказались «бело-голубые» — 3:2. Второй и заключительный поединок команд в сезоне стартует в КРК «Уралец» в 15.00.