Минское «Динамо» продолжит гостевую серию матчем против «Автомобилиста»

Вторым соперником «зубров» по ходу гостевого турне станет «Автомобилист» из Екатеринбурга. На данный момент уральцы с 75 баллами идут на Востоке четвертыми, практически обеспечив себе выход в плей-офф. Для достижения цели команде в оставшихся играх нужно набрать всего очко. Правда, 2023 год пока складывается для «Авто» скверно: у екатеринбуржцев всего пять побед в последних 15 матчах. Подопечные Крэйга Вудкрофта на этом отрезке выглядели получше, но борьба за попадание в нокаут-раунд от Западной конференции у «зубров» в самом разгаре. За шесть встреч до окончания регулярного чемпионата минчане с 63 очками замыкают топ-8 на Западе, на один пункт нашу команду опережает «Северсталь», идущий 9-м «Спартак» отстает на три балла.