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16:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Зернова помог «Металлургу» уверенно обыграть «Сибирь» в Новосибирске

В Новосибирске на стадионе «Сибирь» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Металлургом». Гости одержали победу со счётом 4:1.

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Источник: Официальный сайт хоккейного клуба «Сибирь»

Дублем в составе магнитогорского клуба отметился нападающий Денис Зернов, открывший счёт в матче. Брендон Лайпсик отметился голом и результативной передачей. Единственную шайбу в составе сибиряков забросил Никита Шашков, размочивший счёт в середине третьего периода. Отметим большое количество удалений в первом периоде, когда обе команды заработали по три малых штрафа.

Команды поровну поделили победы в сезонной серии из четырёх матчей между собой. «Сибирь» уступила во втором матче кряду и позволила «Металлургу» сократить отставание в таблице Восточной конференции до одного очка.

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Металлург
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