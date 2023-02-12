Дубль Зернова помог «Металлургу» уверенно обыграть «Сибирь» в Новосибирске

Дублем в составе магнитогорского клуба отметился нападающий Денис Зернов, открывший счёт в матче. Брендон Лайпсик отметился голом и результативной передачей. Единственную шайбу в составе сибиряков забросил Никита Шашков, размочивший счёт в середине третьего периода. Отметим большое количество удалений в первом периоде, когда обе команды заработали по три малых штрафа.