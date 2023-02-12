Хоккей — вымирающий вид спорта? Рейтинги падают, аудитория стареет

«Две горячие темы, которые обсуждались внутри НХЛ во время паузы на Матч звёзд: 1) падение телевизионных рейтингов; 2) Сидни Кросби и другие выступили за возвращение классического распределения путёвок в плей-офф — по конференциям, а не дивизионам», — рассказал на своей странице в соцсети один из популярных североамериканских комментаторов Горд Миллер.

И если вторую проблему лига может решать, а может игнорировать без существенных издержек, то первая выглядит гораздо более пугающей. Февральские новости о падении рейтингов хоккейных трансляций на американском ТВ действительно могут бросить в дрожь. Аудитория НХЛ на ESPN и каналах, принадлежащих компании Turner Sports, рухнула на 22%. В среднем за одним матчем в текущем сезоне наблюдают 373 тыс. зрителей — это на 100 тыс. человек меньше, чем годом ранее.



Отчасти телевизионщики сыграли сами против себя: в два раза увеличили количество трансляций — и, таким образом, поняли, что в больших объёмах хоккей аудитории не нужен. Падение рейтингов на национальном телевидении отчасти компенсировал их взлёт на региональном. Особую востребованность обрела сеть локальных вещателей Bally Sports.

Комиссионер лиги Гэри Бэттмен поспешил успокоить озадачившихся: по мнению босса, внимание к турниру увеличится по мере наступления решающих матчей.

Но в целом приятного от этих известий мало. А первый набат прозвучал уже давным-давно. В 2016 году специально обученные люди подсчитали, что за 16 лет средний телезритель НХЛ постарел на… 16 лет. Иными словами, в 2016-м хоккей смотрели те же, кто и в 2000-м. НБА «просела» всего на два года, НФЛ и бейсбольная лига — на шесть и пять соответственно. Впрочем, за деятельностью этих трёх организаций тоже наблюдают люди, которым уже исполнилось 40. Просмотр спорта никогда не был модным молодёжным развлечением.



В 2021 году компания Ampere Analysis заострила фабулу ещё сильнее. Эксперты обнародовали опрос, согласно которому 49% американцев предпочитают смотреть по телевизору соккер и только 37% из них — хоккей. Незадолго до публикации данных телекомпания NBC заключила соглашение с английской Премьер-лигой. Точкой невозврата специалисты считают 2026 год: когда США, Канада и Мексика примут футбольный чемпионат мира, хоккей неминуемо потеряет ещё больше.

В России с продвинутой зрительской статистикой всё гораздо хуже — в сопоставимых объёмах её просто нет, хотя проблемы идентичны. Чуть больше года назад президент КХЛ Алексей Морозов ссылался на аналитические данные, которые, правда, так и не были опубликованы. Главный вывод исследования получился мрачным. Морозов сообщил, что КХЛ смотрят 50-летние, и поделился неутешительным прогнозом: лет через десять хоккей не будет смотреть никто.

В февральском интервью Морозов уточнил собственное высказывание: «Мои слова о том, что никто не будет смотреть, вырваны из контекста. Я говорил о том, что необходимо привлекать и развивать новую молодую аудиторию, иначе через десять лет она не будет смотреть хоккей, на его месте будут другие развлечения. Поэтому мы внесли в стратегию работу с поколением до 17 лет. Запустили шоу “Талисмания”, проводим “Уроки хоккея с КХЛ” в школах, сотрудничаем с компанией BlackStar и блогерами. Это приводит к тому, что молодое поколение узнаёт о нас».



Насколько эффективны перечисленные инструменты — вопрос сомнительный. Уроки хоккея по определению не могут охватывать значительную аудиторию, последний выпуск «Талисмании» на YouTube вышел почти год назад, а в соцсетях рэпера ST, выступившего на Матче звёзд КХЛ, посты об этом событии собрали многократно меньше лайков и комментариев, чем все остальные.



Матч звёзд, кстати, забрали с телевидения, отдав право показа онлайн-платформе. Судя по комментариям на новостных спортивных сайтах, болельщики были крайне недовольны этим решением. Но, даже попадая на телеэкран, хоккей не становится самым желанным спортивным зрелищем. За последний месяц трансляции матчей КХЛ лишь четыре раза попали в топ-10 спортивных программ недели. «Шайба» стабильно уступала футболу и биатлону, периодически — Дмитрию Губерниеву и капитулировала, когда на экране появилось фигурное катание.



«Я не согласен с этими цифрами, — говорил Морозов. — У нас бывает в день по восемь матчей, и хоккей идет девять месяцев в году. Поэтому нельзя сравнивать с этими видами спорта, где этапы турнира проходят в уикенд. На телевидении нет столько биатлона и лыж, сколько хоккея. Один и тот же матч одновременно могут смотреть на “Матч ТВ”, на “КХЛ ТВ” или же на региональном канале. Если брать в совокупности, может быть другое количество просмотров». Но этот аргумент разбивается о прошлый апрель. Седьмой матч финала плей-офф тоже не вошёл в топ-10, уступив нескольким футбольным конкурентам.