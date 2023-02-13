«Авангард» и «Витязь» вышли в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Корбэн Найт (52-я минута), Владимир Ткачев (53), Сергей Толчинский (56) и Иван Телегин (59). У проигравших отличились Никита Зоркин (29) и Седрик Пакетт (58).

«Авангард» после 62 матчей набрал 77 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда из Омска гарантировала участие в плей-офф, так как занимающий девятое место челябинский «Трактор» (64 очка) максимум может набрать в оставшихся матчах 10 очков, а располагающийся на десятой строчке нижнекамский «Нефтехимик» (63 очка) — 12 очков.

Из-за поражения минского «Динамо» место в плей-офф гарантировал подмосковный «Витязь», занимающий шестое место в Западной конференции. Минчане имеют в активе 63 очка после 64 матчей и за оставшиеся четыре встречи не смогут догнать «Витязь» (72 очка).