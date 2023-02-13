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19:22 (мск), источник: ТАСС

«Авангард» и «Витязь» вышли в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 13 февраля. Омский «Авангард» со счетом 4:2 дома обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и гарантировал выход в плей-офф турнира. Встреча прошла в понедельник.

Витязь
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Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Корбэн Найт (52-я минута), Владимир Ткачев (53), Сергей Толчинский (56) и Иван Телегин (59). У проигравших отличились Никита Зоркин (29) и Седрик Пакетт (58).

«Авангард» после 62 матчей набрал 77 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда из Омска гарантировала участие в плей-офф, так как занимающий девятое место челябинский «Трактор» (64 очка) максимум может набрать в оставшихся матчах 10 очков, а располагающийся на десятой строчке нижнекамский «Нефтехимик» (63 очка) — 12 очков.

Из-за поражения минского «Динамо» место в плей-офф гарантировал подмосковный «Витязь», занимающий шестое место в Западной конференции. Минчане имеют в активе 63 очка после 64 матчей и за оставшиеся четыре встречи не смогут догнать «Витязь» (72 очка).

Участие в розыгрыше Кубка Гагарина гарантировали 11 команд. Помимо «Авангарда» и «Витязя», это петербургский СКА, московские ЦСКА и «Динамо», нижегородское «Торпедо», ярославский «Локомотив», казанский «Ак Барс», новосибирская «Сибирь», магнитогорский «Металлург» и екатеринбургский «Автомобилист».

Авангард
4:2
0:0, 0:1, 4:1
Динамо Мн
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