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13 февраля, источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли третий матч подряд

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейное минское «Динамо» потерпело очередное поражение в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В третьем матче заключительной в этом сезоне выездной серии «зубры» встречались с омским «Авангардом». Команды долгое время обходились без голов, первое взятие ворот зрители на «G-Drive Арене» увидели только на экваторе второго периода — отличился форвард минчан Никита Зоркин. Минимальное преимущество гостей продержалось до середины финальной трети, которую игроки нашей команды провалили во второй игре кряду. В промежуток с 52 по 56 минуты встречи динамовцы пропустили трижды, а за несколько секунд до сирены получили шайбу в пустые ворота. Ответить на хозяйский штурм минчане сумели только голом Седрика Пакетта. Финальный счет — 2:4, «Динамо» проигрывает третий матч подряд.

За четыре игры до окончания регулярного чемпионата КХЛ подопечные Крэйга Вудкрофта с 63 очками замыкают топ-8 команд Западной конференции. Главный соперник «зубров» в борьбе за плей-офф московский «Спартак» отстает на три балла, имея два матча в запасе. Последний поединок в рамках гостевого турне наша команда проведет 15 февраля против «Барыса» из Астаны. Встреча стартует в 16.30 по минскому времени.

Авангард
4:2
0:0, 0:1, 4:1
Динамо Мн
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