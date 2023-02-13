Хоккеисты минского «Динамо» проиграли третий матч подряд

В третьем матче заключительной в этом сезоне выездной серии «зубры» встречались с омским «Авангардом». Команды долгое время обходились без голов, первое взятие ворот зрители на «G-Drive Арене» увидели только на экваторе второго периода — отличился форвард минчан Никита Зоркин. Минимальное преимущество гостей продержалось до середины финальной трети, которую игроки нашей команды провалили во второй игре кряду. В промежуток с 52 по 56 минуты встречи динамовцы пропустили трижды, а за несколько секунд до сирены получили шайбу в пустые ворота. Ответить на хозяйский штурм минчане сумели только голом Седрика Пакетта. Финальный счет — 2:4, «Динамо» проигрывает третий матч подряд.